快訊

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

75歲資深藝人傳呼吸不順急送醫 女婿蕭敬騰牽妻ICU外守候

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

聽新聞
0:00 / 0:00

2025工總白皮書揭缺工嚴重 勞動部：兩原則檢討移工政策

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
工業總會今天發表2025年工總白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，提出建議政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」等四大當務之急施政。記者林俊良／攝影
工業總會今天發表2025年工總白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，提出建議政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」等四大當務之急施政。記者林俊良／攝影

工總2日發表2025年工總白皮書，內容提及，調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）、能源政策（52.4%）及產業轉型（50.5%）等五項議題，有過半數產業公會認為是我國產業目前面臨挑戰最大。對此，勞動部回應，有兩項是跨國勞動力政策檢討與調整的原則。

勞動部表示，針對產業缺工問題，勞動部以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先，「保障本國勞工就業機會」與「避免低薪定錨效應」，是跨國勞動力政策檢討與調整的原則。

此外，勞動部也會進一步與各中央目的事業主管機關合作，依各部會評估產業所需人力與所需技能狀況，同步思考如何優先協助本國勞工投入，除了提升保障本勞就業權益外，同時兼顧產業用人需求。

移工 減碳 勞動部

延伸閱讀

無薪假人數今年來最多 勞動部提醒「這招」領薪資補貼

無薪假人數今年來最多 機械設備業淪重災區

勞動部提職安法修正草案 政院拍板29日送立院審議

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

相關新聞

2025工總白皮書揭缺工嚴重 勞動部：兩原則檢討移工政策

工總2日發表2025年工總白皮書，內容提及，調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）...

彰化水五金現「做四休三」努力撐過10月 龔明鑫：拚年底產業園區定案

經濟部長龔明鑫今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談，業者提出關稅與匯率問題外，也呼籲已歷經近9年的「...

經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

美國對等關稅衝擊下，工具機、機械產業成重災區。經濟部長龔明鑫2日赴上銀（2049）科技參訪，並分別與機械業及水五金業者座...

工總建議碳費緩徵2年 環境部：如期上路

今全國工業總會發表2025年白皮書，建議緩徵碳費2年。環境部表示，我國碳費制度以減量為目的，因應關稅帶來衝擊，環境部已將...

因應工具機和機械業關稅衝擊 龔明鑫：協助匯率避險且保證不雨天收傘

經濟部長龔明鑫今天表示，因應美國關稅衝擊，對於工具機和機械業最關心的匯率問題，維持穩定對廠商是非常重要的。最後雖還是市場...

無薪假人數今年來最多 勞動部提醒「這招」領薪資補貼

勞動部1日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4,863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。