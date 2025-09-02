聽新聞
2025工總白皮書揭缺工嚴重 勞動部：兩原則檢討移工政策
工總2日發表2025年工總白皮書，內容提及，調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）、能源政策（52.4%）及產業轉型（50.5%）等五項議題，有過半數產業公會認為是我國產業目前面臨挑戰最大。對此，勞動部回應，有兩項是跨國勞動力政策檢討與調整的原則。
勞動部表示，針對產業缺工問題，勞動部以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先，「保障本國勞工就業機會」與「避免低薪定錨效應」，是跨國勞動力政策檢討與調整的原則。
此外，勞動部也會進一步與各中央目的事業主管機關合作，依各部會評估產業所需人力與所需技能狀況，同步思考如何優先協助本國勞工投入，除了提升保障本勞就業權益外，同時兼顧產業用人需求。
