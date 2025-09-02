因應地緣政治變局 IBM提業務流程委外解方

面對美國對等關稅及美中貿易磨擦加鉅帶來的地緣政治變局，企業面臨供應鏈管理及人才留任的雙重壓力，IBM今日提出全新的業務流程委外( Business Process Outsourcing, BPO)3.0全新商業模式，並運用生成Ai及AI代理的黑科技，協助企業全球化及AI轉型布局。

台灣 IBM 諮詢總經理林翰指出，業務流程委外（BPO）是一項企業策略；企業將特定的非核心業務流程，委託給外部策略伙伴執行。其主要目的是透過運用外部專業資源，優化營運效率與品質、提升企業回應市場與業務變化的彈性、降低成本，使企業更為專注於核心業務，創造永續型的競爭力。

台灣 IBM 諮詢副總經理吳雪瑩則補充說，IBM BPO3.0，是企業進行全球布局及藉AI賦能與轉型的加速器。IBM 諮詢是同時具備企業轉型與科技創新雙重能力的顧問團隊，為企業重新設計業務流程，將代理式AI與流程自動化融入工作流，提升效率與韌性；業務服務以 IBM 遍布全球的資源網絡來提供。林翰表示，按照行業與委外服務類別不同，平均來說採用 IBM 業務流程委外服務可增加企業30%以上的生產力，節省作業成本約35%至50%；且委外的規模越大，效益越顯著。

IBM 公司台港澳採購長曾瓊妮以 IBM 採購部門的「日常」為例：管理1萬2千家供應商、觸角遍及全球170個市場、年採購訂單26萬筆，年採購金額155億美元，約佔 IBM 2024年營收628億美元的四分之一。在 IBM 全球採購進行了三階段、聚焦於消弭營運複雜度、簡化完整工作流、以AI與自動化取代人工與手動等三項轉型重點後，IBM 已經創造每年削減人事成本20%，每年減少採購費用達20億美元，全球40餘個採購系統，可以呈現於單一儀表板，且對未來採購需求的「能見度」長達12個月等多項績效。曾瓊妮指出，自生成式AI技術問世以來，IBM 採購人員使用由 IBM watsonx Orchestrate 開發的AI代理 IBM AskProcurement，不論是由它來輔助「專業密集」的選商與談判議價，或是協助供應商查詢發票與付款狀態等行政工作，所需工作時間皆從數個工作天大幅縮減到一分鐘內即可完成。