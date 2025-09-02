快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

因應地緣政治變局 IBM提業務流程委外解方

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣IBM諮詢總經理林翰（左起）、台灣IBM 公司台港澳採購長曾瓊妮及 台灣IBM諮詢副總經理吳雪瑩。圖／IBM提供
台灣IBM諮詢總經理林翰（左起）、台灣IBM 公司台港澳採購長曾瓊妮及 台灣IBM諮詢副總經理吳雪瑩。圖／IBM提供

面對美國對等關稅及美中貿易磨擦加鉅帶來的地緣政治變局，企業面臨供應鏈管理及人才留任的雙重壓力，IBM今日提出全新的業務流程委外( Business Process Outsourcing, BPO)3.0全新商業模式，並運用生成Ai及AI代理的黑科技，協助企業全球化及AI轉型布局。

台灣 IBM 諮詢總經理林翰指出，業務流程委外（BPO）是一項企業策略；企業將特定的非核心業務流程，委託給外部策略伙伴執行。其主要目的是透過運用外部專業資源，優化營運效率與品質、提升企業回應市場與業務變化的彈性、降低成本，使企業更為專注於核心業務，創造永續型的競爭力。

台灣 IBM 諮詢副總經理吳雪瑩則補充說，IBM BPO3.0，是企業進行全球布局及藉AI賦能與轉型的加速器。IBM 諮詢是同時具備企業轉型與科技創新雙重能力的顧問團隊，為企業重新設計業務流程，將代理式AI與流程自動化融入工作流，提升效率與韌性；業務服務以 IBM 遍布全球的資源網絡來提供。林翰表示，按照行業與委外服務類別不同，平均來說採用 IBM 業務流程委外服務可增加企業30%以上的生產力，節省作業成本約35%至50%；且委外的規模越大，效益越顯著。

IBM 公司台港澳採購長曾瓊妮以 IBM 採購部門的「日常」為例：管理1萬2千家供應商、觸角遍及全球170個市場、年採購訂單26萬筆，年採購金額155億美元，約佔 IBM 2024年營收628億美元的四分之一。在 IBM 全球採購進行了三階段、聚焦於消弭營運複雜度、簡化完整工作流、以AI與自動化取代人工與手動等三項轉型重點後，IBM 已經創造每年削減人事成本20%，每年減少採購費用達20億美元，全球40餘個採購系統，可以呈現於單一儀表板，且對未來採購需求的「能見度」長達12個月等多項績效。曾瓊妮指出，自生成式AI技術問世以來，IBM 採購人員使用由 IBM watsonx Orchestrate 開發的AI代理 IBM AskProcurement，不論是由它來輔助「專業密集」的選商與談判議價，或是協助供應商查詢發票與付款狀態等行政工作，所需工作時間皆從數個工作天大幅縮減到一分鐘內即可完成。

AI IBM

相關新聞

2025工總白皮書揭缺工嚴重 勞動部：兩原則檢討移工政策

工總2日發表2025年工總白皮書，內容提及，調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）...

彰化水五金現「做四休三」努力撐過10月 龔明鑫：拚年底產業園區定案

經濟部長龔明鑫今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談，業者提出關稅與匯率問題外，也呼籲已歷經近9年的「...

經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

美國對等關稅衝擊下，工具機、機械產業成重災區。經濟部長龔明鑫2日赴上銀（2049）科技參訪，並分別與機械業及水五金業者座...

工總建議碳費緩徵2年 環境部：如期上路

今全國工業總會發表2025年白皮書，建議緩徵碳費2年。環境部表示，我國碳費制度以減量為目的，因應關稅帶來衝擊，環境部已將...

因應工具機和機械業關稅衝擊 龔明鑫：協助匯率避險且保證不雨天收傘

經濟部長龔明鑫今天表示，因應美國關稅衝擊，對於工具機和機械業最關心的匯率問題，維持穩定對廠商是非常重要的。最後雖還是市場...

無薪假人數今年來最多 勞動部提醒「這招」領薪資補貼

勞動部1日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4,863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3,...

