龔明鑫訪機械業 承諾銀行雨天不收傘

新任經濟部長龔明鑫2日前往台中參訪上銀（2049）科技，並與機械業及工具機業者座談。他表示，工具機與機械業是台灣製造業的根基，政府將與企業站在一起，承諾金融支援「雨天不收傘」，並提供多項協助措施，幫助業者度過難關。

今日參與座談的業者包括有上銀科技、東台機械、友嘉集團、瀧澤科技（6609）、百德（4563）機械、台中精機等業者；其中，瀧澤科技日前傳出因大環境不佳，將減班休息「周休3日」實施3個月；百德機械也曾傳出減班休息，但已在8月18日恢復。

龔明鑫表示，此行是為深入了解個別企業面臨的挑戰，繼前一天與工商團體交流後，進一步走訪企業，未來也將拜會立法委員，廣泛蒐集意見。他強調，工具機與機械業作為「工業之母」，對製造業至關重要，政府將積極協助業者因應美國關稅衝擊及匯率波動等問題。

針對勞動部資料顯示已有超過4,800人減班休息，龔明鑫表示，政府已通過因應國際情勢的特別條例，將盡快編列特別預算，並啟動緩急支援方案，包括金融支援措施已上路，供業者使用。

金融支援方面，他承諾對正常繳息的企業，銀行貸款可通案展延，無需個別申請；針對有特殊需求的企業，則採個案處理。另政府提供海外布局、出口拓銷及設備更新等貸款支援，並給予利息減免，協助企業升級轉型及市場拓展。

他特別提及，若特別預算盡快通過，將擴大協助規模，例如在國際展覽中設立更大規模的台灣館，降低中小企業參展成本，提升國際競爭力。

匯率方面，龔明鑫表示，目前新台幣匯率穩定在30.5左右，企業並非要求高或低匯率，而是希望短期內匯率穩定以利報價與訂單。經濟部已責成中小企業署及信保機制，提供匯率避險工具並減免手續費，協助中小企業熟悉相關機制，降低匯率波動影響。

對於最低工資及電價審議，龔明鑫強調尊重審議會結果，但他認為，今年高科技與傳統產業景氣落差大，企業心聲需適度表達；已與勞動部長洪申翰溝通，探討如何反映產業需求，但最低工資為一致性標準，無法針對不同產業設定不同金額。

至於電價方面，台電與年運署正蒐集資料，供審議會參考，預計10月1日公布新電價。