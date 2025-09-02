彰化水五金現「做四休三」努力撐過10月 龔明鑫：拚年底產業園區定案

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
經濟部長龔明鑫（中）今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談會，彰化縣長王惠美（左）與立委黃秀芳都出席。記者林敬家／攝影
經濟部長龔明鑫（中）今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談會，彰化縣長王惠美（左）與立委黃秀芳都出席。記者林敬家／攝影

經濟部長龔明鑫今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談，業者提出關稅與匯率問題外，也呼籲已歷經近9年的「水五金產業園區」能盡快通過，為產業長遠發展鋪路。對此龔明鑫表示，會讓中央和地方趕快執行，經過內政部審查趕在年底就開始。

彰化縣水五金產業發展協會會員有200多家，今天座談會過程場面平和，理事長張家烈說，因美國關稅，最近產業接單多數停止，或只在做庫存，目前確實有業者「做四休三」，10月中秋那一周又卡在雙十節，當周只上3天班，有工廠已規畫可能整周休息，產業確實面臨困境，「希望撐過10月，撐過再說了。」

張家烈也說，水五金專區歷經8、9年，不如趁現在業者單較少時，讓產業園區趕快通過，以儲備能量，縣內水五金大都是2、30人工廠要到工業區買土地較困難，反而在工廠周邊農地整合較具成本效益。

在拓展市場上，業者除美國外，也希望政府協助開拓澳洲、中東、紐西蘭及加拿大等市場，透過國貿署與外交部組團洽談，提升國際能見度。

龔明鑫表示，美國關稅部分產業都希望盡快定案，好讓和客戶報價，行政院會盡快達成；至於這個地區過去土地利用出現問題，會推動水五金產業園區聚落趕快形成，讓產業做長久發展。

龔明鑫表示，匯率部分央行仍尊重市場決定，但已透過中小企業署與信保基金提供避險工具，幫助業者降低風險。針對人才與技術升級，他指出，產業署將推動跨領域人才培育，讓非資訊背景人員也能透過專班參與AI與數位轉型；同時鼓勵外籍生留台發展，共同投入產業。

此外，他也承諾，將透過「韌性特別條例」加大支持中小企業參與國際展覽，未來不排除設立「台灣館」，讓在地優質產品被世界看見。

經濟部長龔明鑫（中）今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談會。記者林敬家／攝影
經濟部長龔明鑫（中）今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談會。記者林敬家／攝影

