凱基金控看利率走勢及關稅衝擊 台企全球布局與台幣匯率成抗壓關鍵

針對台灣企業全球布局和利率趨勢，凱基金控（2883）總經理楊文鈞認為就算美國今年不降息，明年還是會降，所以應該要先做好準備。就關稅的影響，應該要把台灣分成幾塊來看，大型的公司的生產基地已經區域化或者甚至全球化，其實可以比較容易去調整，把不同的產品在不同市場生產。

楊文鈞表示，台灣比較多中型企業，他以身為獨董的身份參與許多其它公司，看到很多公司在這方面都做得很好，已經在全球的布局上做了很好的規劃，這是台灣做得蠻不錯的地方。另一方面就是台灣企業的產品，其實它可以被取代的廠商並不多，他們的產品賣的是競爭力，面對關稅衝擊的能力會強一點。再加上台幣再回貶一些，可以抵銷一些影響。

由於台灣企業很多以出口為導向，楊文鈞表示，他之前看到一個數字，中國大陸很多產業，前十大中可能有九個是台灣廠商，因為有很多資金調度需求，會在海外做管理，所以凱基今年七月在香港成立分行也是為了服務台商和台灣人。雖然凱基香港分行才剛開業，但就他所知，目前13家台資銀行在香港，每一家都賺錢。