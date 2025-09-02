經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，工具機及機械產業是工業之母，傳產是台灣製造業的根，經濟部絕對會跟業者站在一起。記者黃寅／攝影
經濟部長龔明鑫表示，工具機及機械產業是工業之母，傳產是台灣製造業的根，經濟部絕對會跟業者站在一起。記者黃寅／攝影

美國對等關稅衝擊下，工具機、機械產業成重災區。經濟部長龔明鑫2日赴上銀（2049）科技參訪，並分別與機械業及水五金業者座談。他今日受訪喊話，工具機及機械產業是工業之母，傳產是台灣製造業的根，經濟部絕對會跟業者站在一起。

他表示，美國對等關稅上路後，因台灣暫時稅率較先前暫緩期高出10個百分點，使得客戶下單遲緩，衝擊產業。立法院已三讀通過韌性特別條例，而在特別預算通過前，會先移緩濟急協助受創產業；在金融支持上，也「絕對不會雨天收傘」，只要業者正常繳息，都可以展延貸款，且為通案處理原則，不必申請。

龔明鑫會後受訪時透露，有企業在會中好奇政府對機械、工具機產業的態度如何。他回應，機械業、工具機業是工業之母，若沒有這些產業，製造業會受到很大影響，所以機械業、工具機業，乃至於傳統產業可說是台灣製造業的根，政府絕對會跟業者站在一起。

他也提到業界關切匯率議題，他說，目前新台幣兌美元匯率維持在30.5元左右，業者沒有訴求匯率要高或低，而是要穩定匯率，他還說，站在央行角度來說，匯率是由市場決定，但對企業而言，匯率波動太大將牽動訂單報價，為此，經濟部已透過信用保證，提供中小企業匯率避險工具，且不收手續費，來協助業者降低匯損。

針對最低工資審議，龔明鑫指出，產業界提及今年高科技業、傳產景氣落差大，狀況和往年不同，因此會在審議會前適度向勞動部長洪申翰表達業界心聲。他表示，因為最低工資是一致性，一體適用，不能每個產業不一樣，但今年每個產業落差很大。但他也強調，要尊重審議會的決議。

