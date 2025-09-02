BCG：關稅新常態 台廠應以「分眾＋AI 定價」應對 淨利可望放大

波士頓諮詢公司（BCG）2日指出，美國8月新關稅措施推升跨國輸美成本，企業應假設關稅「長期存在」，停止依賴傳統的成本加成與年度調價，改以市場「去平均化」與AI／數據工具重塑定價流程，才能在不確定中維持競爭力與獲利。BCG以貿易加權估算，金屬、時尚奢侈、耐久財與汽車零組件的進口關稅分別升至34.4%、33.5%、33.1%、23.3%，半導體（與生技製藥）仍面臨高度不確定。BCG並強調，美國7月PPI創2022年6月以來最大單月漲幅，企業調價節奏已明顯加快。

BCG 指出，市場上長年存在「價格只是反映成本（pricing is all about cost）」的迷思，但定價本質是如何在不同客群、地區與時間點，公平分享產品或服務的價值。會中談及AI對定價的衝擊不僅來自研發與資本投入，也來自商業模式轉變：若採「按使用者（per-user）」計價，多半是在強化人類工作；若轉向「按任務／成果（per-task／outcome）」計價，則更接近替代人力、可直接將效能與價格連動。對台灣半導體供應鏈而言，這意味著可思考在加速器／NPU相關IP、先進封裝與交期SLA上，導入與效能或推論次數掛鉤的價值型溢價。

在關稅議題上，BCG強調回應必須客製化，價格應因目的地、國別與契約條件有所差異；企業需維持高度敏捷，能迅速調整報價與條款，符合不同市場的限制與機會。與會觀點也提到，美方政策訊號要求企業「保持機動、隨時調整」，避免一刀切的全面漲價或全面吸收成本，將市場複雜度視為資源而非障礙。

BCG公布的定價成熟度調查顯示，僅 47% 企業至少逐季調整價格，僅 14% 在定價決策中系統性使用競爭情報，反映多數企業對成本波動與市場變化的反應仍不夠敏捷。BCG建議以三大原則重建體質：一，市場與定價「去平均化」，以分眾化價格公平分攤關稅成本，避免全面漲價引發反彈；二，善用 AI與數據分析快速模擬關稅與產品組合影響，提升決策透明度與速度；三，先辨識自身所處的「定價遊戲」，在正確的賽局上作戰。

對於台廠常見情境，BCG 以「定價六角形（Pricing Hexagon）」歸納七種戰局：價值定價、統一定價、成本定價、權力定價、客製化定價、選擇定價與動態定價。BCG 並給出操作要領：成本戰局要「快」以保護毛利；客製戰局需「立秩序」治理折扣；統一戰局要理解單一價格的邊界；權力戰局則要在新棋盤上重排籌碼（如配額、長約、預付款與共同投資）。

就台灣企業現況，BCG 指出多數公司長期偏重成本與供應鏈管理，對定價能力重視不足，常見「該賣101.5元的商品只賣100元、該少給的折扣卻給太多」的問題。BCG 表示，在其方法協助下，價格優化可帶來約 3%～8% 的提升，因不增加成本，等同於淨利直接放大。外界擔心調價恐流失客戶，BCG 的回應是只要依戰局分眾、以條款化工具管控折扣與交期，並建立內部定價能力與人員配置，風險可控且效益可期。

BCG 最後強調，關稅不見得是壞事，危機亦是轉機。企業若能將定價從「成本延伸」升級為「策略中樞」，以分眾、AI與戰局思維快速落地，並投資建立可長期運轉的定價能力，便能在貿易規則變動與AI浪潮中，把價格權重新握回手中，讓財報更為亮眼。