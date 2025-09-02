失蹤勞工的家屬權益 勞保可以原投保薪資續保

勞工保險及勞工職業災害保險為在職保險，當勞工不幸失蹤，針對雇主是否該繼續為勞工辦理加保，以及失蹤勞工的家屬申請保險給付的權益，勞動部一一說明。勞保的部分，可以繼續以原投保薪資加保；災保的部分，因無職災保障需求，可以退保。

有關失蹤勞工的勞、災保要如何處理，勞動部表示，為保障失蹤勞工及其家屬之保險權益，並考量勞雇雙方保費負擔能力，雇主可以比照《勞工保險條例》第9條規定，繼續以原投保薪資為失蹤勞工加勞保。

勞動部提及，因勞工於失蹤期間並無提供勞務，無職災保障需求，雇主可以比照《勞工職業災害保險及保護法》施行細則第13條規定為失蹤勞工辦理災保退保。

至於退保後，是否可請領失蹤給付與死亡給付，勞動部表示「可以」。雇主如為失蹤勞工辦理退保，不會影響家屬請領失蹤給付或死亡給付。依《勞工職業災害保險及保護法》第55條規定，被保險人於作業中遭遇意外事故致失蹤，自失蹤之日起發給失蹤給付。

勞動部指出，若被保險人受死亡宣告裁判確定死亡，其遺屬得依規定請領死亡給付。在勞保的部分，勞工在加保期間失蹤，遺屬得於失蹤勞工受死亡宣告判決確定死亡之日起，按退保當時的保險年資及平均月投保薪資，請領勞保死亡給付。

另外，勞動部也提醒，基於社會保險給付不重複保障原則，遺屬如有同時符合勞保、災保或國民年金保險死亡給付規定時，僅得擇一請領。如有勞保及災保加、退保或相關給付問題，可以向勞工保險局洽詢。