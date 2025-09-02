立委要求駁回東海岸風電開發 能源署、環境部允諾

綠能業者持續在台東、宜蘭等東海岸推動風電開發案，引發地方強烈反彈。立委黃建賓、吳宗憲及蘇清泉立委辦公室主任，2日與經濟部能源署、環境部舉行協調會，黃建賓提出三點訴求，要求中央駁回開發案，官員也當場允諾，若業者後續送件，將依相關規定及民意嚴格審查，不會同意開發。

黃建賓指出，先前多次質詢行政院長卓榮泰、前經濟部長郭智輝，也找了各部會開好幾次會，要求中央一定要阻止風電在東海岸開發，郭智輝當時承諾「只要地方不同意，中央也不會同意」，環境部長彭啓明更曾表達「不支持東部陸域風電」。

黃建賓表示，先前他已公布民調，超過5成的台東鄉親反對風電，風電預定地的大武、長濱、成功更是高達七、八成反對，代表民意已非常明確。

黃建賓說，台亞風能如今仍持續在東海岸繼續推動開發進程，8月12日時還堅持舉行說明會，即便他與許多鄉親及自救會成員在現場強烈抗議，但台亞風能仍無視反對意見，自顧自念稿後便宣稱完成當天程序。

黃建賓強調，目前大武鄉公所已發函給台亞風能，表達地方強烈反對，希望台亞風能中止一切開發進程，希望中央機關也要有「Guts」，明確表達態度。

黃建賓今也彙整自救會及鄉親意見提出三點要求：

第一，能源主管機關經濟部應向環境部表達反對此項開發計畫的立場，並拒絕轉送環說書，在現階段就明確阻止開發案繼續前進。

第二，若本案萬一送至環境部審查，環境部也應認定台亞風能8月12日會議無效，並參考彰化芳苑鋐威風力發電計畫，駁回此項開發計畫。

第三，經濟部、環境部應將地方反對風電開發的意見，函轉台亞風能，表達地方意見及中央立場，讓業者不要再執意繼續推動開發。

對此，經濟部能源署長李君禮表示，會秉持「地方不同意，中央也不會同意」的原則，若業者後續送件，不會同意開發案。

環境部環境保護司長徐淑芷也說，目的事業主管機關經濟部初核通過才會送到環境部審查，環評階段民眾的意見非常關鍵，如果真的進到這一關，一定嚴格審查，並參考過去案例駁回開發案。

吳宗憲指出，台亞風能旗下之「宜風電力」原訂今日上午在宜蘭五結舉辦說明會，最後因村長與民眾抵制而被迫喊停。如今地方共同站出來，一同阻止了說明會，但地方真正的訴求是停止一切開發進程，徹底撤回開發案。

吳宗憲示警，若風電案繼續進行，五結、蘇澳將插滿14支風機，未來更會無止境擴張，對生態、景觀與居民健康造成難以承受的衝擊。西部風電計畫對彰化造成的衝擊就是前車之鑑，全縣沿岸117座風機林立，另有90座正在申請，密度驚人，距離小學甚至不到一公里。

吳宗憲提到，中研院研究更首度證實，風機的低頻噪音將導致頭痛、耳鳴、睡眠障礙，並增加心血管疾病風險。此論文在2021年發表於全球首屈一指的科學期刊《Natire Portfolio》，IF值（影響因子）高達3.7，足見具有相當的權威性及可信度。

吳宗憲質疑，風電開發背後往往隱藏炒作土地、融資套利的黑幕，地球公民基金會也揭露，許多業者在取得許可後，地價翻漲數倍，再將股權轉售牟利，與綠能初衷背道而馳。