台經院：7月製造業景氣燈號連3藍 逾八成產業景氣呈衰退 blue

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台經院2日發布的7月製造業景氣信號值為8.48分，月減1.38分，景氣燈號連續3個月亮出代表景氣衰退的藍燈，各產業呈現一片低迷，代表衰退的藍燈占比逾8成。

台經院表示，7月製造業景氣信號值較上月數值下跌，主要是因出口物價、生產者物價及銷售等指標年減幅擴大。加上7月新台幣匯率年升值幅度較上月進一步擴大，以美元計價的產品售價或營收年增較上月數值縮小，壓縮廠商獲利空間。

台經院表示，受美國關稅政策期限將至，客戶積極拉貨，帶動資通與視聽產品及電子零組件出口增幅仍維持高檔，機械、化學品及電機產品受惠半導體需求，出口增幅增加，惟基本金屬及其製品、塑橡膠及礦產品等傳產類出口年增率為下滑或負成長，抵銷部分出口成長動能，使7月製造業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

展望未來，台經院表示，隨著囤貨效應消退及美國對等關稅生效，提前透支需求可能影響後續消費表現，增加未來製造業景氣下行風險。尤其未來仍存在許多變數，如美國調高關稅推升部分產品價格，通膨壓力上升及勞動市場疲軟，薪資增幅放緩，削弱民眾實質購買力，美國未來經濟表現可能受到衝擊。

台經院表示，川普總統提出對進口半導體產品課徵100%或300%關稅，惟在美國投資企業可獲豁免，此將制約未赴美投資之半導體業者營運表現，加上傳統產業因全球需求疲弱及海外同業競爭激烈，及美國將擴大400餘項鋼鋁產品課徵50%關稅等，可能令傳產出口續呈疲弱，進而影響製造業整體表現。在中國方面，近期推出「反內捲」政策，對產業過度競爭與產能過剩問題進行規範，此雖有助供給側改革及緩解通縮擴大，內需消費能否有效提升及提振消費信心攸關其經濟表現。因此，製造業面對現階段詭譎多變環境，仍應審慎因應未來潛在風險與挑戰，以維持製造業整體表現。

美國 製造業 景氣燈號

