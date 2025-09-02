因應工具機和機械業關稅衝擊 龔明鑫：協助匯率避險且保證不雨天收傘

經濟部長龔明鑫今天表示，因應美國關稅衝擊，對於工具機和機械業最關心的匯率問題，維持穩定對廠商是非常重要的。最後雖還是市場來決定，但是經濟部在信保（中小企業信用保證基金）的部分可以提供避險的工具，而且保證只要繳息正常，不會雨天收傘，另也會補助參展等費用。至於電力和最低工資都尊重審議會的審議結果。

龔明鑫昨天走馬上任，今天上午就到台中市與工具機和機械業者座談，了解產業心聲。他說，希望用一周來做請益之旅，昨天跟公協會的一些理事長和秘書長有一些溝通，也利用今、明兩天實際到個別企業參訪，了解他們現在的狀況。另外對立法委員的請益也在洽談當中。

龔明鑫上午9 時許抵達會議地點上銀科技，並在座談前先花了半小時參觀上銀先進的機器人零組件等產品，接著即進入會議室座談。參加的廠商有友嘉實業、東台精機、台中精機、勝源機械、榮田精機、盈錫精密、台灣瀧澤、百德機械、慶源機電等。

據了解，座談廠商最關心的仍是匯率問題，另也希望美國關稅能盡快定案，才能讓訂單恢復穩定。龔明鑫在會後受訪說，現在匯率在30.5左右，是比較穩定的，業界沒有訴求匯率要高還是要低，而是希望匯率不要波動太大，能夠穩定對出口廠商是非常重要的。因為如果波動太大，對他們的報價會產生一些困擾。過去很多中小企業可能對匯率避險比較不熟悉，但透過信保機制可以對中小企業給予協助，讓中小企業可以運用匯率避險，這會做一些協助，而且在手續費上會給予減免。