無薪假人數今年來最多 勞動部提醒「這招」領薪資補貼
勞動部1日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4,863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3,055人，也是關稅戰以來，首度突破3,000人大關。對此，勞動部2日於臉書提醒，減班休息的事業單位和勞工可以來申請強化僱用安定措施，領取薪資差額補貼。
有關強化僱用安定措施，勞動部說明，四大重點包含：
第一、適用對象從擴大到九個業別。
第二、減班休息勞工薪資差額補助加碼最高到每月12,100元。
第三、薪資差額補貼可和訓練津貼合併領取。
第四、可回溯到8月1日辦理。
勞動部表示，將會優先以保障勞工的「工作權益」為前提，盡量避免解雇，讓勞工掉入失業的情境，盡量協助受衝擊的勞工跟企業維持在職狀態，降低產業對勞工就業穩定的衝擊。
另外，勞動部也已推出新版本「勞工再充電」計畫，特別針對低薪勞工，作出特別的考慮。而針對月投保薪資30,300以下勞工，最高每月可請領訓練津貼2,280元，讓勞工有經濟上的支持。
勞動部後續將持續密切監測，主動向廠商及工會訪視，並滾動檢討與調整僱用安定措施的範圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言