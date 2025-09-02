快訊

無薪假人數今年來最多 勞動部提醒「這招」領薪資補貼

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
減班休息（無薪假）薪資差額補貼再擴大。圖／勞動部臉書
勞動部1日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4,863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3,055人，也是關稅戰以來，首度突破3,000人大關。對此，勞動部2日於臉書提醒，減班休息的事業單位和勞工可以來申請強化僱用安定措施，領取薪資差額補貼。

有關強化僱用安定措施，勞動部說明，四大重點包含：

第一、適用對象從擴大到九個業別。

第二、減班休息勞工薪資差額補助加碼最高到每月12,100元。

第三、薪資差額補貼可和訓練津貼合併領取。

第四、可回溯到8月1日辦理。

勞動部表示，將會優先以保障勞工的「工作權益」為前提，盡量避免解雇，讓勞工掉入失業的情境，盡量協助受衝擊的勞工跟企業維持在職狀態，降低產業對勞工就業穩定的衝擊。

另外，勞動部也已推出新版本「勞工再充電」計畫，特別針對低薪勞工，作出特別的考慮。而針對月投保薪資30,300以下勞工，最高每月可請領訓練津貼2,280元，讓勞工有經濟上的支持。

勞動部後續將持續密切監測，主動向廠商及工會訪視，並滾動檢討與調整僱用安定措施的範圍。

關稅 勞動部 投保薪資

