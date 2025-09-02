快訊

工總發表2025白皮書 提出四大當務之急

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
工業總會今天發表2025年工總白皮書，理事長潘俊榮表示，當前國際局勢不穩定，有必要由政府帶動擴大內需確保經濟增長，台灣屋齡超過30年以上的住宅有400萬戶，這些老舊房屋抗災與防震的能力都不足，加速危老都更能帶動營建、製造、服務等相關產業鏈的活絡，同時改善居住安全、提升生活品質。記者林俊良／攝影
工業總會今天發表2025年工總白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，台灣產業面臨多項挑戰與機會，工總提出建議，主張政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」等四大當務之急施政，振興經濟、發展民生。

今年工總白皮書以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，提出35個議題，138項政策建議。政府官員由總統府副秘書長何志偉、行政院公共工程會主委陳金德等相關部會代表出席。

工業總會今天發表2025年工總白皮書，提出四大當務之急。總統府副秘書長何志偉（中）出席，上台向工總理事長潘俊榮（右）致意。記者林俊良／攝影
工業總會今天發表2025年工總白皮書提出四大建議，工總理事長潘俊榮（中）表示，當前國際局勢不穩定，有必要由政府帶動擴大內需確保經濟增長，加速危老重建及都更的進程，為我國經濟持續成長添加動力。記者林俊良／攝影
工業總會今天發表2025年工總白皮書，理事長潘俊榮表示，當前國際局勢不穩定，有必要由政府帶動擴大內需確保經濟增長，台灣屋齡超過30年以上的住宅有400萬戶，這些老舊房屋抗災與防震的能力都不足，加速危老都更能帶動營建、製造、服務等相關產業鏈的活絡，同時改善居住安全、提升生活品質。記者林俊良／攝影
