工總發表2025白皮書 提出四大當務之急
工業總會今天發表2025年工總白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，台灣產業面臨多項挑戰與機會，工總提出建議，主張政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」等四大當務之急施政，振興經濟、發展民生。
今年工總白皮書以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，提出35個議題，138項政策建議。政府官員由總統府副秘書長何志偉、行政院公共工程會主委陳金德等相關部會代表出席。
