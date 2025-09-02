賴總統分批邀立委餐敘 盼新會期行政立法調整溝通

立法院新會期開始，據悉，賴清德總統分四批宴請各派系立委到官邸吃飯，首批餐敘時間是3日。對此，總統府發言人郭雅慧表示，由於第11屆立法院第4會期開議，賴總統十分重視新會期的法案推動與國家施政進程，為感謝努力與凝聚共識，於會期前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法，在良性討論下確保施政計畫與民生重點政策順利推展。

郭雅慧強調，賴總統表達希望調整行政與立法互動，期盼未來更多對話，不分黨派共同守護國家，推動福國利民政策，中央政府各項建設與施政藍圖都需透過立法院審議支持。賴總統期盼在黨內團結合作的基礎上持續推動國政，維護國家財政健全，提升國家競爭力。

郭雅慧受訪時補充說明，有關於總統即將要宴請立委，確實因為新會期已經開始，賴總統身兼黨主席非常關心新的會期法案推動與國家施政進程，所以當然希望餐敘能夠聚在一起討論要推的法案，也希望能夠照顧民生。

郭雅慧提到，另一方面，藉由餐敘要慰勞黨籍立委的辛苦，大家聚在一起可以凝聚共識多多交流溝通，最重要的是聽聽黨籍立委們的意見，這是循例已經是第四個會期的展開有這樣宴請立委的餐敘。

郭雅慧說，賴總統希望透過這個平台，大家能夠多多表達自己的意見，凝聚共識之後，在新的會期要推動的民生法案、福國利民法案都能夠順利地完成推進。

郭雅慧表示，第三部分，賴總統也有表達過，他希望在新的會期行政立法之間能夠調整溝通，多多交流，這部分立委將會是重要的橋樑。

此外，有關近日民眾黨舉辦活動卻帶頭衝撞警察，郭雅慧表示，集遊法歷來都有很多的討論，要不要修法、怎麼修，確實歷來有蠻多人有提出來，不過從來沒有任何人提出集遊法的修法是可以攻擊警察。法律保障各行各業，這當中也包括保障警察，我們希望在任何一場陳抗、任何一場街頭活動，帶頭者都能夠注意到警察的安危。

