無薪假創今年新高 foodpanda 擴大徵才
受美國關稅衝擊，傳統產業放無薪假，近期人數4,863人創今年新高，轉向數位平台服務業找工作也成新選擇，外送平台德商foodpanda近期宣布擴大徵才，開出百位職缺，涵蓋業務開發、客戶管理等多元領域，年薪最高可上看300萬元。
foodpanda 指出，自7月起全台不少業務顧問人才已轉職加入，展現產業轉型下的新契機，並期望透過開放更多具挑戰性的工作機會，吸納具備業務經驗的傳產、房仲業等人才，紓解無薪假帶來的社會壓力。
foodpanda近年也投入專業的餐飲業務顧問養成，自2020年開始，透過清晰目標與定期溝通強化方向感，以數位轉型概念作為核心推出「foodpanda商務學院」，以職能訓練、專案分享、跨部門內訓與大師講堂四大計畫，培育具備數據與數位轉型實戰能力的餐飲業務顧問人才。讓業務與顧問團隊不僅有陪伴店家優化菜單、提升營收，而是讓加入 foodpanda 的人才成為具備顧問思維與策略眼光的產業推手，為台灣餐飲、科技服務注入新能量。
