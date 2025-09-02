工總公布2025白皮書 產業界關切缺工等五大挑戰 向政府提出四大建議

全國工業總會2日舉行「2025工總白皮書發表記者會」，公布產業界目前最關切的五大挑戰議題，分別是缺工、減碳政策、國際經貿、能源政策、及產業轉型等。工總並建議政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」四大當務之急施政，振興經濟，發展民生。

針對最低工資、電價兩大審議會9月將舉行，產業界擔憂成本增加將造成企業更沈重的壓力，工總理事長潘俊榮也在記者會前受訪表示，隨著物價波動，最低工資調漲是合理的，企業也能承擔得起，但強烈建議電價一定不能調漲。

工總指出，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，臺灣產業面臨多項挑戰與機會，因此今年工總白皮書以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，提出35個議題，138項政策建議。

工總為了充分掌握台灣製造業面臨的挑戰，以及各個不同產業在政策需求的取向與優先順序，針對所屬160個產業會員公會進行問卷調查。調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）、能源政策（52.4%）及產業轉型（50.5%）等五項議題，有過半數產業公會認為是我國產業目前面臨挑戰最大、最關切的議題。

針對當前時勢，工總建議政府應針對四大當務之急施政，振興經濟，發展民生。這四大建議包括：

一，推動危老都更，擴大內需。潘俊榮強調，臺灣屋齡超過30年以上的住宅有400萬戶，這些老舊房屋抗災與防震的能力都不足。加速危老都更能帶動營建、製造、服務等相關產業鏈的活絡，同時改善居住安全、提升生活品質。建築容積獎勵是參與者和開發商願意參與都更的重要因素，希望中央及地方政府能通力合作，提高建築容積獎勵的誘因，以加速危老重建及都更的進程，為我國經濟持續成長添加動力。

二，協助業者因應新局下進出口的挑戰。面對全球經貿新局，政府一方面應協助產業佈建新型全球供應鏈的重組。另一方面，面對各國過剩貨物傾銷來台的威脅，政府應強化貿易救濟等進口管理機制，降低國內業者衝擊。做法包括：（一）協助解決供應鏈重組問題與排除投資障礙，（二）提供臺商海外融資，（三）穩市穩滙，維持出口競爭力，（四）協助業者善用貿易救濟機制 。

三，務實解決全面缺工問題。台灣產業缺乏勞動力的問題越來越嚴重，這不是台灣獨有的問題，但是政府目前採取的勞動力政策，對於解決急迫的產業缺工問題，太慢了。政府應更務實解決產業全面缺工的問題。四項建議包括：(一)擴大開放工業部門引進移工，解決產業缺工危機，（二）提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費，（三）延長移工在台年限，積極開發新的移工來源國，（四）開放移工外展，解決營造業缺工問題

建議營造業進用移工方式能比照農業移工的外展模式，讓各方可從調配機制中及時取得必要的人力資源。

四，檢討能源政策，並穩定工業電價。隨著AI產業及應用蓬勃發展，台灣電力需求持續增加，8月公投結果顯示台灣社會並不排斥核電，為確保全國供電穩定與達成2050淨零碳排目標，不論化石、再生能源，以及核能等能源類型都應列入考量，以規劃最適切能源發電結構。在核子反應器設施管制法第6條修正通過與核三延役公投結束後，應盡速推動核電廠完成安檢，並邀集各界研商延役併聯供電的可行性，在安全無虞前提下重啟核電。

工總最後強調，產業電價多次調漲後，工業電價早已超過台電售電成本，建議電價調整應與整體能源政策同步規劃，114年下半年工業電價不宜調漲。另為因應高額關稅帶來的嚴峻挑戰，建議緩徵碳費兩年，並呼籲台版CBAM應對齊我國碳費徵收之標準與施行日期。