台幣升值擴大 憂關稅衝擊 7月製造業燈號續亮第三個衰退藍燈

台經院今天發布７月製造業景氣燈號，因囤貨效應消退，產銷回調壓力加大，加上台幣升值幅度持續擴大，且廠商看好未來景氣比例明顯減少，7月製造業景氣信號值為8.48分，較上月減少1.38分，燈號連續亮出第三個代表景氣衰退的藍燈，台經院指出，美國調高關稅可能衝擊美國經濟表現，仍是製造業景氣最大變數。

台經院指出，美國暫緩對等關稅期限將屆，客戶積極備貨，推升產出及貿易增加，讓全球第二季經貿表現展現韌性。但隨囤貨效應消退，後續產銷回調壓力加大，增加全球製造業景氣下行風險。在國內方面，受惠於AI創新應用蓬勃發展，電子及資通產品出口持續成長，惟傳統產業因需求疲弱及關稅增加，出口相對弱勢，加上新台幣匯率較上年同期大幅升值，外銷訂單年增幅明顯縮小，衝擊需求面指標表現，國內晶片大廠法說樂觀營運，帶動相關科技類股上揚，惟美國貿易談判結果未明，台股出現價漲量縮，加上廠商看好未來景氣比例較上月調查明顯減少，影響經營環境面指標，7月製造業景氣信號值8.48分，燈號續呈代表景氣衰退的藍燈。

就細部產業來看，在基本金屬業方面，雖受惠於電子零組件需求增加，靶材等非鐵金屬增產，然美歐等地鋼市需求續疲，下游客戶採購保守觀望，導致本業外銷訂單及出口年增率仍較上月轉弱，需求面及售價面指標表現，7月產業景氣燈號續為代表衰退藍燈。電腦、電子產品及光學製品業，美國暫緩對等關稅期限將屆，客戶端備貨積極推升資通產品出口年增率較上月增加，惟新台幣匯率年升值幅度較上月進一步加大，致外銷訂單、生產指數增幅縮小，生產者物價年減幅擴大，拖累需求、售價等面向指標表現，7月本產業景氣燈號續為代表低迷的黃藍燈。

台經院指出，7月製造業景氣信號值較上月數值下跌，主要來自出口物價、生產者物價及銷售等指標年減幅擴大。加上新台幣匯率年升值幅度擴大，以美元計價的產品售價或營收年增較上月數值縮小，壓縮廠商獲利空間。另受美國關稅政策期限將至，客戶積極拉貨，出口增幅增加，惟基本金屬及其製品、塑橡膠及礦產品等傳產類出口年增率為下滑或負成長，抵銷部分出口成長動能，使7月製造業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

展望未來，隨著囤貨效應消退及美國對等關稅生效，提前透支需求可能影響後續消費表現，增加未來製造業景氣下行風險。尤其未來仍存在許多變數，如美國調高關稅推升部分產品價格，通膨壓力上升及勞動市場疲軟，薪資增幅放緩，削弱民眾實質購買力，衝擊美國未來經濟表現。川普總統提出半導體產品課徵100%或300%關稅，加上傳統產業因全球需求疲弱，美國擴大鋼鋁產品課徵50%關稅等，可能造成傳產出口續呈疲弱，影響製造業整體表現。

此外，中國近期推出「反內捲」政策，對產業過度競爭與產能過剩問題進行規範，內需消費能否有效提升及提振消費信心攸關經濟表現，因此製造業面對現階段詭譎多變環境，仍應審慎因應未來潛在風險與挑戰。