研調：家庭能源管理系統2033年產值上看120億美元
研調機構DIGITIMES最新研究報告指出，隨著家庭能源管理系統（HEMS）應用加速普及，產業正形成平台型、儲能型與光儲型業者3大發展路徑。2024年全球家庭能源管理系統市場產值約35至43億美元，2033年將上看120億美元。
DIGITIMES表示，平台型家庭能源管理系統業者著重AI驅動的數據平台，推動家用能源智慧化並拓展至多場域應用；儲能與光儲型業者則以硬體為家庭能源管理系統中樞，分別透過儲能一體機與光儲控制器，實現能源管理的一體化整合。然而，美國「大而美法案」（Inflation Reduction Act）對產業動能的影響，可能使市場成長趨緩。
DIGITIMES指出，家庭能源管理系統未來發展將呈現「硬體為核心、App為介面」的主流模式，並與電動車（EV）、虛擬電廠（VPP）深度整合，帶來更高的用電自主性與電網穩定性。此外，亞洲市場正快速崛起，預期將成為下一個全球家庭能源管理系統發展重鎮。
