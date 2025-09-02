104公司送3張股票加現金 鼓勵員工參與AINNOVATION年會 總值近百萬

AI創新研發已成104人力銀行的核心DNA，近年研發支出占比已達營收的13%，104人力銀行創新辦公室也擴大舉辦AINNOVATION年會，合計半數員工參與AI創新。其中「產品創新」大賞，公司更加碼送出3張股票及獎金，總價值合計近百萬。

104人力銀行董事長楊基寬講評回饋「兩個掌聲、一個鼓勵」：「掌聲」員工提案精準命中必須幫用戶解決的問題（must have），「掌聲」員工提案捨棄本位主義的榖倉效應，發揮利他精神共同解決其他部門的問題，「鼓勵」員工持續超越自己、勇敢挑戰改變、甚至大膽推翻現有104的經營模式。

104人力銀行已於《2024年永續報告書》公開揭露，「AI人工智慧」已納入職涯服務及人才管理解決方案的核心概念，並逐步展現成果。

在「媒合技術領先」方面：持續改善求職求才媒合系統，2024年平台智慧完成媒合比例已達36.12%，2025年預計來到40%。

在「擴大AI創新應用」方面：導入AI新技術，持續探索工作方式的變革，快速因應市場需求，2024年創新應用的使用者（含求職者及徵才企業）佔比已達73.6%，2025年預計突破80%。

104資訊科技總經理黃于純指出，去年第一次舉辦AINNOVATION年會大賞，不是辦完活動就結束，而是真正落地執行，其中一項提案(AI面試)已經形成有價值的創新產品；今年第二次舉辦AINNOVATION年會，更多員工參與，提案品質也優於去年，分別展現成功運用AI技術服務或結合AI Chatbot功能，有的減降91%的傳統工時、有的提高成交轉換率至42.8%、有的2分鐘生成測試環境等成效，顯見AI已變成員工的翅膀，每天進步1%，逐漸形成自然而然的DNA。

今年公司也大方加碼，祭出總價值近百萬的股票和現金鼓勵員工創新研發，針對「AI產品創新」設置大賞，合計送出3張104資訊科技股票、以及各組6萬元金獎、3萬元橘獎；針對「AI工作流程優化」區分「工程組」和「非工程組」，同時提供各組2萬元金獎、1萬元橘獎。

為了推動AI創新研發落地並成為員工的工常，籌備一年多的104人力銀行創新辦公室已於2025年正式成立，由前Google亞洲區策略技術合作事業群總經理連祥一擔任計畫主持人。連祥一說，過去這一年，104創新辦公室以「引領AI與數位轉型」為使命，透過三大創新組織策略：整合 AI 資源、探索 AI 賦能應用、活化組織及培育人才，帶動組織走向轉型未來；2025年的AINNOVATION競賽、系列課程、陪跑措施等，已具體展現五大成效，讓開放創新深植成為104的DNA。

這次共25組、75位員工參與競賽，各組別的作品豐富多元，展現多元創意與跨部門組隊的合作精神。開設超過30堂AI相關課程，內容涵蓋AI工具使用、Prompt技巧、低碼開發等多元領域，超過1140人次參與，說明員工積極學習擁抱AI。五個非工程單位推動流程優化成效顯著，提升效率20% ~ 80%不等。