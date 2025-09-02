工總發表2025白皮書 提出四大當務之急

工業總會發表2025年工總白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，台灣產業面臨多項挑戰與機會，工總建議，政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」四大當務之急施政，振興經濟，發展民生。

今年工總白皮書以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，提出35個議題，138項政策建議。

工總今年也持續針對產業會員進行最關切議題調查，而今年缺工、減碳政策、國際經貿、能源政策與產業轉型等5大議題是產業工會最關切的議題，

今年工總提出四大建議，工總理事長潘俊榮表示，當前國際局勢不穩定，有必要由政府帶動擴大內需確保經濟增長，台灣屋齡超過30年以上的住宅有400萬戶，這些老舊房屋抗災與防震的能力都不足，加速危老都更能帶動營建、製造、服務等相關產業鏈的活絡，同時改善居住安全、提升生活品質。

潘俊榮表示，建築容積獎勵是參與者和開發商願意參與都更的重要因素，希望中央及地方政府能通力合作，提高建築容積獎勵的誘因，以加速危老重建及都更的進程，為我國經濟持續成長添加動力。

其次，潘俊榮也說，面對全球經貿新局，政府一方面應協助產業佈建新型全球供應鏈的重組，另一方面，面對各國過剩貨物傾銷來台的威脅，政府應強化貿易救濟等進口管理機制，降低國內業者衝擊。

面對產業界最關切的缺工問題，潘俊榮表示，台灣產業缺乏勞動力的問題越來越嚴重，這也不是台灣獨有的問題，但是政府目前採取的勞動力政策，對於解決急迫的產業缺工問題太慢了。政府應更務實解決產業全面缺工的問題。

潘俊榮建議，政府應彈性開放引進移工的行業，不再侷限於3K製程及其相關行業的製造業者，才能有效解決產業缺工問題，也應提升各產業的移工核配比例，使產業能夠根據實際需求靈活調整人力資源配置，並調降就業安定費金額，以減輕基層勞動力為主的製造業企業的負擔。

潘俊榮表示，建議產業移工比照家庭看護工延長為14年的工作年限，讓企業能夠更靈活地留用熟悉作業流程的基層移工，穩定基層人力結構，此外，相較於日韓移工來源國已擴大達10多國，台灣應更積極開發新的移工來源國，以確保移工來源的多元性與可持續性。

對於能源政策，潘俊榮表示，隨著AI產業及應用蓬勃發展，台灣電力需求持續增加，8月公投結果顯示台灣社會並不排斥核電，為確保全國供電穩定與達成2050淨零碳排目標，不論石化、再生能源，以及核能等能源類型都應列入考量，以規劃最適切能源發電結構。

潘俊榮表示，在核子反應器設施管制法第6條修正通過與核三延役公投結束後，應盡速推動核電廠完成安檢，並邀集各界研商延役併聯供電的可行性，在安全無虞前提下重啟核電。