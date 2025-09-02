巴拉圭工業總會報告 與中國建交或簽署 FTA「得不償失」

巴拉圭工業總會（UIP）經濟研究中心（CEE）於上週（ 21 日）發布《中國或台灣：巴拉圭的戰略兩難》報告，深入分析巴國在對外經貿關係中面臨的抉擇。報告指出，巴國若與中國建交或簽署自由貿易協定（FTA），不僅無法改善經濟結構，反將造成嚴重的財政與產業損失，結論直言此舉「得不償失，形同與虎謀皮」，並建議強化並升級與台灣的關係才是明智之舉。

外交部長林佳龍剛在今年 7 月率團訪問巴拉圭，除慶祝兩國建交 68 週年外，並邀請涵蓋半導體、資通訊、智慧農業、綠能、營造、高機能布料、食品加工等領域的台灣企業代表隨團，部分廠商已決定在「台巴智慧科技園區」投資設廠，展現攜手開發商機、共創雙贏的決心。林佳龍並強調，台灣推動「榮邦計畫」涵蓋台巴科技大學、智慧科技園區及電動巴士先導計畫等旗艦項目，並規劃推進「主權 AI」、「乾淨 5G 網路」及「醫療資訊管理效能提升計畫（HIS）2.0」等計畫。巴國總統貝尼亞也和林佳龍共同出席「巴拉圭招商投資說明會」，強調台巴邦誼不會因任何經濟利益或壓力而改變立場，並呼籲台灣企業深入瞭解巴國的投資潛力，把握發展機遇。

UIP 報告提到，巴拉圭是南美洲唯一與台灣維持外交關係的國家，雙方數十年來在教育、健康、科技和基礎建設等領域廣泛合作。然而，隨著中國崛起為全球經濟強權，國際社會對巴拉圭是否應重新檢視與台灣的關係施加愈來愈大的壓力，使巴拉圭站在一個具有重大地緣政治與經濟意涵的關鍵十字路口。UIP 認為，當前應審慎思考哪一條路徑更能強化國家利益、產業競爭力與人民福祉，因此針對若轉向中國所可能帶來的經濟、財政、產業及外交影響進行全面性評估。

報告顯示，2024 年巴國自中國進口金額高達 51 億美元，但對中出口僅 2,392 萬美元，貿易嚴重失衡。相比之下，即便自南方共同市場（Mercosur）進口總額僅比中國高出 10%，巴國卻能自 Mercosur 產品中獲得 7.18 億美元財政收入，反觀自中國進口僅帶來 6.53 億美元稅收，這是由於從中國進口的部分產品透過巴國加工出口區優惠不需繳稅，顯示「中國賣得多，繳稅卻不多」，使巴國在對中貿易上形同「單向 FTA」，處於不公平條件。

報告預測，若巴國與中國簽署 FTA，將傷害巴國產業、就業並導致不可逆的財政影響。報告提到，若與中簽署 FTA，每年雖可因黃豆與牛肉出口增加、進口成本降低及基建投資等受惠約 6 億美元，但同時將損失 11.92 億美元，包括財政收入流失、對台出口與援助中斷、本國產業受衝擊等，淨損高達 5.92 億美元。即便僅與中國建交而未簽署 FTA，巴國每年亦將面臨約 5.04 億美元的損失。

UIP 並在報告中提供「拉美經驗」示警，僅巴西、智利及秘魯因出口黃豆、銅、鋰等大宗原物料而對中維持順差，多數國家在與中國建交或簽署 FTA 後，普遍陷入貿易赤字擴大與產業遭傾銷衝擊的困境。其中，巴西更因對中大量出口牛肉及大豆導致農牧業擴張，加上中國製造品大量進口而出現「去工業化」現象。報告警告，巴拉圭缺乏關鍵礦產，工業技術不具競爭優勢，若貿然與中國建交或簽署 FTA，勢必加劇巴國產業與財政的脆弱性。

報告最後指出，「在現有條件下，中國並非巴拉圭的戰略夥伴」。因此，對巴拉圭而言，強化與台灣的合作才是明智選擇，並應將雙邊關係從傳統援助模式升級為戰略夥伴關係，以投資、創新、知識與能源合作為核心，方能為巴拉圭的長遠經濟發展開創可行途徑。