龔明鑫甫上任走訪中部產業 與機械和水五金大廠座談

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
上銀董事長卓文恒（前右）在龔明鑫（中）抵達時親自迎接，並十分詳盡的介紹自家產品。記者黃寅／攝影
美國關稅衝擊工具機和機械業，中部是重災區。經濟部長龔明鑫昨天走馬上任，今天上午就到台中市與工具機和機械業者座談，了解產業心聲。他在上午9 時許抵達會議地點上銀科技，並在座談前先花了半小時參觀上銀先進的機器人零組件等產品，接著即進入會議室座談。

參加座談的廠商除了上銀，還有友嘉實業、東台精機、台中精機、勝源機械、榮田精機、盈錫精密、台灣瀧澤、百德機械、慶源機電等，都是工具機和機械業大廠，另包括金屬工業研究發展中心執行長賴永祥等人也參與座談。

上銀董事長卓文恒在龔明鑫抵達時親自迎接，並十分詳盡的介紹自家產品。已交棒的上銀總裁卓永財也現身會場，適時從旁協助解說，龔明鑫則頻頻點頭。

龔明鑫座談後還將趕赴彰化秀水，參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談會。

針對美國對台開徵百分之廿的疊加對等關稅，龔明鑫昨表示，關稅議題相當複雜，美國提高關稅會改變訂單結構，某些產業在美國市場關稅相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美市場會空出很大機會，「任何狀況都能讓我們有路可走、有策略可因應」。

上銀董事長卓文恒（前右）在龔明鑫（中）抵達時親自迎接，並十分詳盡的介紹自家產品。記者黃寅／攝影
