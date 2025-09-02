聽新聞
0:00 / 0:00
龔明鑫甫上任走訪中部產業 與機械和水五金大廠座談
美國關稅衝擊工具機和機械業，中部是重災區。經濟部長龔明鑫昨天走馬上任，今天上午就到台中市與工具機和機械業者座談，了解產業心聲。他在上午9 時許抵達會議地點上銀科技，並在座談前先花了半小時參觀上銀先進的機器人零組件等產品，接著即進入會議室座談。
參加座談的廠商除了上銀，還有友嘉實業、東台精機、台中精機、勝源機械、榮田精機、盈錫精密、台灣瀧澤、百德機械、慶源機電等，都是工具機和機械業大廠，另包括金屬工業研究發展中心執行長賴永祥等人也參與座談。
上銀董事長卓文恒在龔明鑫抵達時親自迎接，並十分詳盡的介紹自家產品。已交棒的上銀總裁卓永財也現身會場，適時從旁協助解說，龔明鑫則頻頻點頭。
龔明鑫座談後還將趕赴彰化秀水，參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談會。
針對美國對台開徵百分之廿的疊加對等關稅，龔明鑫昨表示，關稅議題相當複雜，美國提高關稅會改變訂單結構，某些產業在美國市場關稅相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美市場會空出很大機會，「任何狀況都能讓我們有路可走、有策略可因應」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言