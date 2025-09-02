創新低！北市這區買氣崩盤 房仲：想成交只剩一條路

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
六都公布8月買賣移轉共16,663棟，月減11%，年減32%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，8月適逢美國對等關稅議題衝擊，加上貸款問題難解，房市因此持續降溫。

觀察各都，台北市8月買賣移轉棟數僅1,704棟，寫下有紀錄以來同期新低；其中，南港區8月買賣移轉棟數僅64棟，為2003年統計以來歷史同期新低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，台北市房價高，總價也高，受銀行限貸更為明顯，加上關稅因素，對國際情勢較為敏感的資產族出手謹慎，種種因素之下，北市買氣寫下歷史新低。

至於南港區，雖有不少重大建設利多，但房價高漲，直追市區，高資產買盤面臨金融前景不穩，加上市場翻轉氛圍濃厚，讓整體區域買氣出現大縮。

徐佳馨表示，台中與台南經歷前幾個月血洗，賣方降價讓買盤回穩，交易相對穩健，不過目前市場普遍認為關稅對傳產業者影響甚巨，後座力還沒到，加上銀行貸款仍有困難，現在賣方想要成交，只剩降價一條路。

她提醒，目前銀行滿水位問題難解，而市場又面臨近年來最大交屋潮，購屋人應評估自身財務狀況，並慎選置產地段，以免讓手中愛屋淪為負資產。

六都8月買賣移轉棟數統計。（表／住商機構提供）
六都8月買賣移轉棟數統計。（表／住商機構提供）

