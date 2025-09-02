工總：基本工資可以調 電價不能漲

最低工資、電價兩大審議會9月將舉行，產業界擔憂成本增加將造成企業更沈重的壓力，但工總理事長潘俊榮表示，隨著物價波動，最低工資調漲是合理的，企業也能承擔得起，但也建議電價一定不能調漲。

工總今舉行「2025白皮書」發布會，潘俊榮會前受訪時表示，新任經濟部長龔明鑫昨上任後，就與工商團體進行座談，而他也建議，在國際情勢的變化，因應關稅與匯率的變化，對產業界造成衝擊的問題，政府應該要發動國營事業帶頭投資，國家要先自救。

潘俊榮也表示，工總共有160個產業工會，會全力支持政府，跟隨政府的腳步，與政府綁在一起打拚經濟。

對於基本工資是否應該調整，潘俊榮表示，資方調整工資是合理的，台灣的大環境並不是很好，物價也在波動，因此基本工資調高是應該的，企業也要有愛心，不能說要調整工資就反對，相信大家也有共識。

但對於電價，潘俊榮則強調，昨也向龔明鑫建議，電價不能漲，同時政府也要想辦法補貼台電，讓台電不要背著沈重的包袱，同時也建議台灣要有多元的能源選項。