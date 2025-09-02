Cadeler強化亞太離岸風電布局 專案能見度至2030年

丹麥離岸風電運輸與安裝業者Cadeler今天宣布，位於台北的團隊正式遷入信義區全新擴編辦公室，展現深化推動亞太區長期成長的承諾，目前有兩艘施工船活躍於台灣海域，專案能見度至2030年前後。

Cadeler今天發布新聞稿表示，隨著新辦公室啟用，Cadeler將更具優勢承接並執行亞太各國快速成長的離岸風電專案，從台灣延伸到越南、菲律賓、南韓、澳洲等新興風電據點，版圖持續擴大。

Cadeler指出，自2023年與Seajacks/Eneti完成合併後，Cadeler已在台灣建立基礎，包含參與台灣第1座商轉規模的海洋離岸風場（Formosa 1）；目前，Cadeler共有兩艘施工船活躍於台灣海域，其中，WindMaker正在協助沃旭能源（Ørsted）大彰化西南第2階段及西北風場安裝14MW風機，Wind Zaratan則與維特斯（Vestas）簽訂長期維運服務合約。

未來專案方面，Cadeler船隊已確保在亞太區的專案能見度持續至2030年前後，包含2027年Wind Maker將參與哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙一期風場專案風機安裝；2028年將協助風睿能源（SRE）所開發的海盛（Formosa 4）離岸風場，安裝西門子歌美颯（Siemens Gamesa）14MW風機。

Cadeler表示，亞太區被視為離岸風電的關鍵成長市場，包含台灣持續領先，已有多座風場運轉並規劃新建；南韓與日本正積極提高目標，澳洲則展現深水風電潛力，越南也重申其離岸風電目標，菲律賓完成首次競標，新加坡則積極定位為再生能源進口樞紐。

Cadeler全新台北辦公室延續歐洲據點的設計與品牌定位，可容納人數至少兩倍以上，並保留成長空間。Cadeler執行長Mikkel Gleerup表示，台北新辦公室將成為Cadeler在亞太區的營運樞紐，支持在地團隊、強化客戶的關係與鍵結，並協調跨境機會，為亞太乾淨能源未來注入動能。

Cadeler亞太區經理盧育挺（Tony Lu）指出，新辦公室不僅是工作場域，更象徵公司對亞太市場的信心。隨著兩艘船舶在台灣積極運作，以及強勁的專案能見度，這個新據點將提供所需的空間與能量，以回應持續成長的市場需求。