新台幣連6貶 市場聚焦Fed九月降息動向

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣2日早盤再度走弱，開盤貶值2分，以30.65元兌1美元開出，續創逾4個月新低，並呈現連6個交易日下滑。匯銀分析，外資近期持續匯出資金，是推動新台幣走貶的主要因素，短線恐仍面臨貶勢壓力。

國際經濟面方面，美國商務部經濟分析局公布7月個人消費支出（PCE）數據顯示，消費動能持續增長，核心通膨亦小幅回升，但整體符合市場預期。分析認為，這顯示關稅衝擊對美國經濟與物價的影響暫時有限，市場對於聯準會（Fed）9月降息的預期未受動搖。

不過，匯銀人士提醒，自8月起大部分關稅措施正式生效，美企恐不得不將新增成本轉嫁消費者，未來通膨壓力仍有升高風險。市場目前普遍預期，Fed將於9月16至17日的決策會議上啟動降息，但幅度可能僅為1碼（0.25個百分點），投資人正密切關注相關訊號。

新台幣走勢後續將受到外資動向、美國經濟數據與Fed政策影響，市場觀望氣氛濃厚。

