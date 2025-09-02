新台幣連6貶 市場聚焦Fed九月降息動向

台美關稅談判結果漸趨明朗，卻傳出對美貿易壁壘將全面免除，更爆出汽車一開始就是被端上談判桌的籌碼。雖然政府否認，但業界不意外，更認為政府先前說的要保護產業都是空話，更不滿老是在放風聲，政策卻遲未定案，政府擺明不救，讓業者已開始展開自救。

2025-09-02 09:00