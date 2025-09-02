經濟展望與 AI 財報加持 美股基金淨流入居冠

消息面圍繞美國聯準會，多空雜陳，股市橫盤格局持續，輪流表現。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月21日至8月27日止近一周，資金輪動改由美國股票基金淨流入84.69億美元居冠；歐非中東、拉丁美洲與全球新興市場以小幅淨流入分別位居第二、第三及第四；已開發歐洲與亞洲不含日12.24億美元、0.92億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國聯準會主席鮑威爾在全球央行年會演講釋出為9月降息打開大門的訊息，經濟數據穩健也推動美股續強，但與此同時市場擔憂美國總統川普解雇聯準會理事庫克使央行獨立性受到威脅，法國政治動盪則拖累歐洲股市；德國總理稱俄烏首腦會晤無望，消息多空雜陳。

就盤面上，安聯投信表示，聯準會主席鮑威爾暗示最快9月降息，美股科技股上漲帶動國際相關股市，市場對日本央行升息預期攀升，法國政治風暴牽動歐洲各地股市情緒，投資氣氛多空交雜，讓近期美股、歐股兩樣情，日股小漲0.25%、MSCI新興市場大致持平，新興歐洲領跌，拉丁美洲逆勢上揚。

安聯AI收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人莊凱倫表示，受惠於美國AI相關企業公布亮眼財報，顯示相關需求保持穩健增長，同時美國經濟數據同樣展現韌性，多少抵銷川普宣布解雇聯準會理事的消息衝擊，加上類股輪動推升，由AI等領頭帶動美股再創新高。

回到基本面，莊凱倫表示，隨著AI快速發展，市場擔心算力與硬體需求放緩，但成本持續下降反而推動需求爆發。同時，各家廠商市佔率競爭激烈，帶動資料中心建置需求有增無減，雲端巨頭近期持續上修資本支出，成長幅度超出預期，產業動能可望延續至明年；預期未來大規模減稅與財政刺激，大幅降低應稅所得、提高現金流，亦有助企業資本支出重新加速，持續對資本市場長期前景保持樂觀。

莊凱倫表示，觀察大規模雲端服務供應商資本支出顯示投資AI的腳步仍積極，主權AI、企業AI需求擴展至中東及歐洲地區，構成基礎建設額外的支持力量，後市仍相對看好半導體股；應用部分，輕量化小模型更容易導入不同邊緣端的載體，加速市場往軟體及推論場域，長期看好邊緣、代理、物理AI(機器人、自駕車等)發展。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，受惠於美國經濟成長意外加速，以及人工智慧 AI 巨頭財報效益與AI資本支出等展望加持；而與美股高連動的台股雨露均霑，近期也在AI正向展望激勵下，支撐AI概念股與相關供應鏈輪流表現。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，從美重要科技股相關供應鏈來觀察，下半年AI伺服器出貨才會真正進入旺季，這些都有望成為支撐台股到年底續旺的底氣。受惠於產品升級需求增溫挹注推動，包括：製程與所需材料不斷優化者如銅箔基板（CCL）、印刷電路板(PCB)或電源設備等關鍵零組件，都具備潛在成長性，值得留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI概念股與相關零組件下半年部分營運狀況上修、2026年展望正向，基本面相當強勁，加上美國對等關稅、匯市波動等不確定性陸續淡化，市場大多反應最壞情境；台股已來到相對高點，但長期AI趨勢仍明確，建議仍可聚焦基本面，做好分散配置，以定期定額或不定額伺機布局，紀律掌握台股成長機會。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。