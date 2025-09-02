美聯準會釋出降息訊號 三大債市維持淨流入

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)
美國聯準會 9月降息機率大幅提升，債市受此激勵全數上揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年8月21日至8月27日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債以淨流入微幅放緩至72.9億美元居冠；其次是新興市場債基金，淨流入金額則較前一周大幅降溫至8.4億美元；美國非投資級債券基金淨流入6.9億美元、淨流入力道持平。

針對近期債市表現，安聯投信表示，聯準會主席鮑威爾在全球央行年會演講為9月降息打開大門，紐約聯準行長亦暗示9月可能調整利率，10年期公債殖利率回落，債市全數上漲，其中機構MBS與通膨連結債漲幅較大，新興主權債與政府債漲幅則較為落後。

就政策面，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，全球央行年會登場，市場聚焦主要央行釋放的訊息；其中，美國９月降息機率升，歐洲部分其央行總裁拉加德表示歐洲勞動力市場展現韌性、德國央行行長則是認為歐洲央行再度降息的門檻很高。

陳信逢表示，市場對於聯準會降息預期攀升，支撐風險債上漲。聯準會主席鮑爾近日談話中隱含風險平衡的變化，「可能」促使聯準會調整政策立場，暗示對九月降息態度開放，市場預期提振整體風險偏好，其中，非投資級債殖利率達去年首次降息時水準。

陳信逢表示，隨著美股來到新高，加上相關利率政策走向訊息釋出，顯示聯準會9月降息預期有望增加，市場相繼反映；觀察相關指標，其中，股債波動回落，新興貨幣表現平淡，股票情緒稍回溫也多少壓抑風險債資金交投熱度。

展望後市，陳信逢表示，美國企業獲利預估持續成長，根據預估，美國2025年企業獲利成長增至8.89%，高於前期預估7.2%，顯示美國企業獲利能力持續增長；美國勞動市場出現鬆動，亦推升降息機率大幅攀升；歐洲部分，ECB降息接近周期尾聲降息門檻提高，主要是考量經濟成長、預期關稅上升導致通膨不確定性，市場預期推遲降息。

陳信逢表示，歐洲道瓊 600於 2025第2季實際獲利回升至3%，但往後EPS成整預期仍在持續下修，主要仍因強勢歐元影響、關稅壓力等因素；日本部分，關稅談判優於預期，且不確定性大幅降低，盈餘修正指數改善進入正值；新興市場部分則須聚焦美國關稅影響性，整體來看，新興市場大部分央行在通膨緩解下，普遍傾向降息紓解景氣放緩，故大部分新興國家下半年仍有降息預期。

在債市策略上，陳信逢表示，隨著關稅大致底定，加上美國經濟表現較預期為佳，企業獲利動能與展望大體正向，市場景氣衰退疑慮減緩，收益率仍具吸引力。在這種環境下，建議配置上不重押單一市場，分散投資，策略上可透過多元布局追逐成長同時也布局相對具收益潛力的信用債，以期達到分散應對市場波動，並可藉由信用債的穩定收息，降低整體波動性。

