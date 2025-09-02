勞團：最低工資合議制 勿隨意打破

九月將舉行最低工資審議會，昨天甫上任的經濟部長龔明鑫表示，「過去的公式，至少今年不是那麼適當」，勞團則認為，應尊重現行多年的最低工資審議會的合議制，否則恐讓勞資雙方都不滿意；勞動部則表示，暫不回應。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，這幾年審最低工資時，勞、資、政、學的共識是消費者物價指數（ＣＰＩ）足額反映，經濟成長率（ＧＤＰ）勞資共享。根據主計總處公布數字來看，今年ＣＰＩ預測年增率百分之一點七六，今年經濟成長率預估值為百分之四點四五，若以這樣來算，明年最低工資調幅約是百分之四。

戴國榮說，目前百分之廿對等關稅雖只是暫時性關稅，但一旦確定後將會衝擊國內產業，龔明鑫若據此而打破過去審議會共識的作法，明年起大家可能都不照這樣的共識走，就會變成漫天喊價，甚至回到十年前勞資雙方各自表述，然後勞動部做最後裁示，結果勞資雙方都不滿意的回頭路。

戴國榮強調，應該要尊重現行最低工資審議會的合議制做法，工商團體若有異見，應該提出哪些行業會受到影響，並將影響層面量化出來，這樣才好討論。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍說，如果龔明鑫認為現行公式不適用，那之後的計算基準就一定要比現在的公式好，如果影響勞工權益，勞工一定會出來抗議。