最低工資調漲？龔明鑫：過去的公式 今年不適當

受美國對等關稅、台幣升值等因素衝擊，國內中小企業、傳統產業受到極大的衝擊，明年最低工資是否調漲？經濟部長龔明鑫昨說，今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，若按最低工資公式計算，漲幅應會調整滿多的，「過去的公式，至少今年不是那麼適當」，將向行政院、勞動部表達經濟部想法。

龔明鑫昨上任，下午立刻與工商團體進行交流，聽取產業界心聲，工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博、工商協進會理事長吳東亮、電電公會理事長劉揚偉與中小企業協會理事長李育家等人與會。龔明鑫會後指出，業界代表關注關稅談判、匯率穩定、碳費、最低工資等與產業發展攸關的議題。

勞動部預計九月舉行最低工資審議會，最低工資是否續漲？龔明鑫說，只看總體經濟，今年台灣表現相當不錯，上半年經濟成長率高，按過去公式，考量物價上漲、經濟成長等因素，最低工資漲幅應會調整滿多，但實際狀況不是這樣，高科技產業非常好，但中小企業、傳統產業卻受很大影響。他會向勞動部、行政院表達，過去的公式至少在今年不是那樣適當，會努力爭取。

許舒博指出，每次檢討最低工資，資方都要挨罵，經濟部應該幫資方講一下話。受對等關稅影響，已三千多人休無薪假，現在要求調漲最低工資，對產業負擔更重，有時調漲最低工資對勞工不見得是好事，工廠開不了工，勞工失業，最低工資調再高對失業勞工來說也沒用。近日會與勞動部商討，但調不調、怎麼調，都還是要討論過後比較清楚。

針對明年課徵碳費，恐加重台電、中油財務負擔，龔明鑫說，企業、公協會有表達緩課心聲，淨零還是長期重要目標，長期目標和短期挑戰能否平衡，這部分會和環境部溝通，也會讓行政院理解企業界心聲。至於電價，台電正在收集電價審議委員會所需相關資料，等收集後再來評估。

環境部表示，明年收取碳費的時程和方向不變，高碳洩漏事業的認定分為行業別、產業國際競爭力等兩層次，近期也都在和經濟部持續討論。