無薪假恐成惡性循環 學者示警看不到盡頭

無薪假海嘯要來了嗎？學者示警，傳產受到關稅、新台幣匯率衝擊，訂單受到影響，政府若不趕緊協助解決，無薪假恐看不到盡頭，連帶導致內需消費緊縮、甚至連內需產業都開始放無薪假，成了惡性循環。

勞動部昨（1）日公布4,863人實施無薪假，寫今年新高。中央大學經濟系教授吳大任表示，影響無薪假原因除關稅外，匯率對傳統產業衝擊更大，評估下半年失業率也可能惡化，衝擊許多家庭經濟，導致內需消費緊縮，內需產業可能也會開始放無薪假，產生惡性循環。

東海大學經濟系教授邱達生表示，傳產經營海外市場本就不易，比如台灣在美國市場最大的競爭對手是南韓。這波關稅衝擊下，美韓還有FTA，台灣業者只能靠政府補貼，或設法穩定匯價，不過毛利其實都很低，台灣稅率20%+N，很多企業撐不住。

邱達生認為，若不趕快解套，無薪假大概看不到盡頭了。即使評估美國市場走不下去，要立即找一個替代市場，也沒有那麼快，整體情況沒有那麼樂觀。