國發會葉俊顯 談四大施政

新任國發會主委葉俊顯昨（1）日表示，未來將優先推動四大施政主軸，包括AI新十大建設、六大區域產業及生活圈、重大公共建設落實「預警、審議、退場」機制、推動台灣人才競爭力方案2.0。

國發會昨日舉行新舊任主委交接，由行政院政委陳金德監交。新任國發會主委葉俊顯表示，未來將遵照指示，各項施政都要加速行動，會延續與深化前主委劉鏡清任內規劃的政策藍圖；承擔新職後，將以「國家發展計畫」總體目標為核心，優先全力推動四大施政主軸。

創新經濟方面，將積極規劃「AI新十大建設」，AI是引領台灣再次起飛的關鍵產業，藉由創新提升百工百業競爭力，將為台灣經濟奠定長遠基礎，強化國家安全與韌性；也將持續推動五大信賴產業、產業百億基金，協助產業升級轉型。

均衡台灣方面，將積極推動「六大區域產業及生活圈」，包括首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中彰投雲精密智慧核心、嘉南高屏南方新矽谷、東部慢活城鄉旅及低碳樂活離島，也要優化「地方創生3.0」。

精進治理方面，對於重大公共建設，落實「預警、審議、退場」機制，確保各項計畫的品質與進度；投資人才方面，推動「台灣人才競爭力方案2.0」，厚植國家人才質量，並打造友善的雙語環境，吸引全球人才匯聚。

