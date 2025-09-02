經長：最低工資公式不適當

經濟部長龔明鑫昨（1）日上任，立即與產業公協會交流。他會後針對最低工資表態，儘管上半年經濟成長表現佳，但關稅對中小微企業、傳產影響甚大，經濟部將向政院及勞動部表達，過去調整最低工資公式，現在不是那麼適當。

龔明鑫昨日在行政院政委馬永成監交下接任經濟部長，他表示，行政院長卓榮泰給他的禮物和指示是「經濟優先、任重道遠」。他上任後行程馬不停蹄，昨日與產業公協會交流，包括電電公會理事長劉揚偉、工商協進會理事長吳東亮、工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博等都出席；另今、明兩天龔明鑫也安排到中南部傾聽業者心聲。

龔明鑫強調，除了要持續投入經濟基礎建設、穩定供電外，落實中小微企業、傳統產業支持方案更是「重中之重」。

昨日龔明鑫與產業公協會交流後表示，會中業界關切許多問題，包括訴求匯率能夠穩定、關稅談判能有更合理的稅率、碳費問題、穩定的勞動力、最低工資調漲等，這都涉及其他部會，他會盡力溝通。

最低工資方面，勞動部將在9月下旬邀集勞資政學四方決定明年最低工資調幅。龔明鑫表示，雖以總體經濟來看，今年台灣表現不錯，按過去公式計算，最低工資當然會調整，但實際狀況不是如此，高科技產業非常好，中小微企業、傳產則受很大影響，因此會向勞動部、行政院表達，「過去的公式，至少今年來講不是那麼適當」，他會努力爭取。

最低工資往年以「消費者物價指數（CPI）年增率足額反映，經濟成長率勞資共享、各分一半」為勞資共識，若按此公式，並以主計總處8月預測的經濟成長率、CPI年增率計算，明年最低工資調幅將達4%，月薪調升1,144元。

如今在關稅衝擊下，龔明鑫昨日表態「過去公式已不那麼適當」，意味著經濟部不贊成高調幅。

對於關稅議題，龔明鑫表示，美國提高關稅，會改變訂單結構，市場是多元的，某些產業在美國市場關稅會相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美國市場會空出很大機會，「任何狀況我們都有路、有策略做回應。」

行政院副院長鄭麗君昨日表示，美國對等關稅是否調整，仍待美國政府與最高法院後續決定，但就現況而言，美方依舊保有課徵權限，談判團隊將持續關注情勢變化，並在不確定中積極為產業爭取更合理的稅率，確保企業利益不受衝擊。

此外對於緩徵碳費，龔明鑫表示，將與環境部溝通，長期來看淨零仍是目標，只是現在面臨關稅衝擊，所以要考量長期及短期的平衡。