聽新聞
0:00 / 0:00

經長：最低工資公式不適當

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導
經濟部長龔明鑫。 記者胡經周／攝影
經濟部長龔明鑫。 記者胡經周／攝影

經濟部長龔明鑫昨（1）日上任，立即與產業公協會交流。他會後針對最低工資表態，儘管上半年經濟成長表現佳，但關稅對中小微企業、傳產影響甚大，經濟部將向政院及勞動部表達，過去調整最低工資公式，現在不是那麼適當。

龔明鑫昨日在行政院政委馬永成監交下接任經濟部長，他表示，行政院長卓榮泰給他的禮物和指示是「經濟優先、任重道遠」。他上任後行程馬不停蹄，昨日與產業公協會交流，包括電電公會理事長劉揚偉、工商協進會理事長吳東亮、工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博等都出席；另今、明兩天龔明鑫也安排到中南部傾聽業者心聲。

龔明鑫強調，除了要持續投入經濟基礎建設、穩定供電外，落實中小微企業、傳統產業支持方案更是「重中之重」。

昨日龔明鑫與產業公協會交流後表示，會中業界關切許多問題，包括訴求匯率能夠穩定、關稅談判能有更合理的稅率、碳費問題、穩定的勞動力、最低工資調漲等，這都涉及其他部會，他會盡力溝通。

最低工資方面，勞動部將在9月下旬邀集勞資政學四方決定明年最低工資調幅。龔明鑫表示，雖以總體經濟來看，今年台灣表現不錯，按過去公式計算，最低工資當然會調整，但實際狀況不是如此，高科技產業非常好，中小微企業、傳產則受很大影響，因此會向勞動部、行政院表達，「過去的公式，至少今年來講不是那麼適當」，他會努力爭取。

最低工資往年以「消費者物價指數（CPI）年增率足額反映，經濟成長率勞資共享、各分一半」為勞資共識，若按此公式，並以主計總處8月預測的經濟成長率、CPI年增率計算，明年最低工資調幅將達4%，月薪調升1,144元。

如今在關稅衝擊下，龔明鑫昨日表態「過去公式已不那麼適當」，意味著經濟部不贊成高調幅。

對於關稅議題，龔明鑫表示，美國提高關稅，會改變訂單結構，市場是多元的，某些產業在美國市場關稅會相對較高、競爭對手國關稅較低，但非美國市場會空出很大機會，「任何狀況我們都有路、有策略做回應。」

行政院副院長鄭麗君昨日表示，美國對等關稅是否調整，仍待美國政府與最高法院後續決定，但就現況而言，美方依舊保有課徵權限，談判團隊將持續關注情勢變化，並在不確定中積極為產業爭取更合理的稅率，確保企業利益不受衝擊。

此外對於緩徵碳費，龔明鑫表示，將與環境部溝通，長期來看淨零仍是目標，只是現在面臨關稅衝擊，所以要考量長期及短期的平衡。

美國 關稅 龔明鑫

延伸閱讀

劉揚偉建議「經濟日不落國將赴墨西哥設科學園區」 經長龔明鑫這樣說

電電公會籲多買國產零件 經長：已編50億促汰舊換新

9月基本工資調不調？ 經長龔明鑫：公式今年不那麼適當

龔明鑫甫上任經濟部 走訪產業、辦座談

相關新聞

最低工資調漲？龔明鑫：過去的公式 今年不適當

受美國對等關稅、台幣升值等因素衝擊，國內中小企業、傳統產業受到極大的衝擊，明年最低工資是否調漲？經濟部長龔明鑫昨說，今年...

勞團：最低工資合議制 勿隨意打破

九月將舉行最低工資審議會，昨天甫上任的經濟部長龔明鑫表示，「過去的公式，至少今年不是那麼適當」，勞團則認為，應尊重現行多...

關稅衝擊…逾3千人放無薪假 機械設備業重災區

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）統計，實施的企業共二四五家、人數四八六三人，較上次統計增加九二九人；其中因美國對等關稅...

經長龔明鑫談關稅 任何狀況都有路可走

經濟部長龔明鑫昨天走馬上任，針對美國對台開徵百分之廿的疊加對等關稅，他表示，關稅議題相當複雜，美國提高關稅會改變訂單結構...

無薪假人數今年來最多 機械設備業淪重災區

勞動部昨（1）日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4,863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家...

中研院分析 製造業面臨兩個不確定

受美國對等關稅及232條款影響，製造業觀望氛圍濃厚，中研院經濟所研究員簡錦漢昨（1）日分析，製造業面臨兩個不確定，一是美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。