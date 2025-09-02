中研院分析 製造業面臨兩個不確定

受美國對等關稅及232條款影響，製造業觀望氛圍濃厚，中研院經濟所研究員簡錦漢昨（1）日分析，製造業面臨兩個不確定，一是美國聯邦上訴法院裁定關稅不合法，二是關稅轉嫁效果。

中經院院長連賢明認為，雖然美國最高法院宣判對等關稅不合法的可能性不低，但依照美國總統川普的性格，一定會想盡辦法繼續推動關稅戰，完全不用期待他會就此偃旗息鼓，到時候關稅談判、稅率可能重新洗牌，又將是新的挑戰。

標普全球昨日公布，台灣8月製造業採購經理人指數（PMI）為47.4，連六月低於景氣榮枯分界線；中經院昨日發布的台灣PMI則是連三月緊縮，指數續跌至47.9，是2024年4月以來最快緊縮速度。

製造業前景蒙塵，簡錦漢表示，上半年因有關稅前拉貨潮，PMI表現尚佳，而今拉貨潮結束，製造業情況有點混亂，產業差異愈來愈明顯，半導體先進製程、AI相關依然很不錯，但成熟製程、汽車工業相當低迷。

簡錦漢分析，製造業面臨二個不確定性。首先是美國聯邦上訴法院裁定，川普引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法；其次是美國關稅轉嫁效果，有兩種情況，一是調高美國當地售價，將導致美國物價上漲；二是要求供應鏈廠商負擔部分成本，台灣出口廠商利潤下降，兩者都是負面結果。