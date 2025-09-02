聽新聞
勞動基金7月大賺 全年績效轉正

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

勞動基金運用局昨公布最新勞動基金投資績效，七月單月整體收益一四八○億元，而新制勞退單月也大賺九四三點八億元，累計前七月帳面收益二八七點八億元，主要受惠大型科技股表現亮眼。勞動基金運用局預估，美台股市走揚和台幣匯率回穩等因素下，八月收益表現可優於七月。

勞動基金運用局公布整體勞動基金最新績效，截至今年七月底，整體勞動基金規模七兆一○二四億元，全年損益轉為正數，收益六四四億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達七兆七五五九億元，收益數為六七九億元。

勞退 匯率 科技股 勞動基金

