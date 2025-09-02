聽新聞
無薪假人數今年來最多 機械設備業淪重災區

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
無薪假情勢再惡化，機械設備業更是重災區。機械設備業示意圖。聯合報系資料照
勞動部昨（1）日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4,863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3,055人，較8月中旬統計增加45家、667人，也是關稅戰以來，首度突破3,000人大關，無薪假情勢再惡化，機械設備業更是重災區。

勞動部每月公布兩次無薪假統計，觀察4月美國宣布對等關稅政策以來，因而放無薪假勞工人數在6月中超過千人，兩個月後，在8月中突破2,000人，僅過了半個月左右，昨日最新統計已突破3,000人，突破千人關卡的速度愈來愈快，是否將出現無薪假海嘯受關注。

勞動部統計，最新實施減班休息企業較8月中旬增加54家、929人。實施無薪假仍以製造業為多數，共191家、4,479人減班休息，比上一期增加45家、889人。製造業無薪假人數續寫今年來新高。

製造業之中，又以金屬機電工業156家、人數3,685人最多，其中占比最高的是機械設備製造業，有92家、2,045人。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這一期通報減班休息的企業之中，有三家首次通報，屬於中型企業，每一家企業大約實施100多人，使整體實施人數增加。

其中有一家機械設備業通報110人實施無薪假，主要生產鑽孔機外銷北美，是首次通報實施，每周休一天。另一家機械設備業則通報103人實施無薪假，主要為工具機，內外銷都有，因為客戶暫緩訂單而通報減班休息，月休一至四天。

黃琦雅指出，機械設備製造業是在「僱用安定措施」適用範圍，相關員工都可以申請薪資補貼。觀察通報狀況，機械設備製造業的減班休息模式，以月休五到八天最多，占42%，也有高比率企業採取月休四日，占23%。

外界關注勞動市場受美國關稅影響情況，黃琦雅表示，企業通報受美國關稅影響，而需減班休息家數共118家，人數為3,055人，約占整體62.8%；較8月中旬增加45家、667人。

另外，觀察失業率指標，主計總處日前公布7月失業率3.4%，是九個月高點，雖主因是畢業季，但關稅影響也將陸續浮現，未來勞動市場變化值得關注。

勞動部表示，對等關稅、以及美國232條款對半導體等產業影響，以及對勞工所產生的衝擊，勞動部會持續密切觀測，並跟經濟部合作因應。

關稅 無薪假

