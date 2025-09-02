聽新聞
受惠AI熱！台積晶圓代工 市占率首超70%

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

半導體晶圓代工市場果真是台積電「一個人武林」。集邦科技昨發布前十大晶圓代工市占調查，台積電受惠ＡＩ及高效能運算（ＨＰＣ）晶片需求強勁，營收持續提升，達三○二點四億美元、季增百分之十八點五，市占更首度站上百分之七十，達百分之七十點二，穩居市場龍頭。集邦預估，台積電製程領先優勢，第三季市占還會持續推升。

集邦最新調查報告指出，受惠今年第二季因中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆電／ＰＣ、伺服器新品帶動，整體晶圓代工產能利用率與出貨量轉強，推升全球前十大晶圓代工廠營收至四一七億美元以上，創單季歷史新高，季增百分之十四點六。

集邦預估在新品季節性拉貨、新品主晶片導入先進製程更為明顯、高價晶圓營收拉升明顯，成熟製程也有周邊ＩＣ訂單加持，本季產業整體產能利用率將仍會比第二季提升，營收可望持續季增。

從集邦公布的數據顯示，第二季主要晶片廠去中化的動作仍然明顯，加上關稅帶動提前拉貨需求，讓非中系晶圓代工營運呈現價量齊揚。台積電因大啖ＡＩ、特殊應用ＩＣ（ＡＳＩＣ）和高效能運算晶片訂單尤為明顯，營收季增幅度居十大晶圓代工廠之冠。

三星雖然在先進製程有所斬獲，第二季營收季增百分之九點二，達到近卅一點六億美元，市占率百分之七點三，雖排名第二，卻遠遠落後台積電。

同樣受惠去中化轉單挹注還有聯電，第二季營收成長百分之八點二，達十九億美元，市占百分之四點四，排第四；排名第五的格羅方德上季營收季增百分之六點五，近十六點九億美元；世界先進第二季營收近三點八億美元，季增百分之四點三，位居第七；排名第十的力積電營收也季增百分之五點四。

反觀中國大陸的中芯國際雖也受惠美國關稅、大陸消費補貼驅動的提前備貨訂單，晶圓出貨季增，第二季市占排名雖仍維持第三，卻因晶圓出貨延遲、出貨平均單價下跌，季減百分之一點七，略降至約廿二點一億美元，市占率微減至百分之五點一。

AI 三星 中芯 關稅 晶片 半導體 台積電 晶圓代工

相關新聞

最低工資調漲？龔明鑫：過去的公式 今年不適當

受美國對等關稅、台幣升值等因素衝擊，國內中小企業、傳統產業受到極大的衝擊，明年最低工資是否調漲？經濟部長龔明鑫昨說，今年...

勞團：最低工資合議制 勿隨意打破

九月將舉行最低工資審議會，昨天甫上任的經濟部長龔明鑫表示，「過去的公式，至少今年不是那麼適當」，勞團則認為，應尊重現行多...

勞動基金7月大賺 全年績效轉正

勞動基金運用局昨公布最新勞動基金投資績效，七月單月整體收益一四八○億元，而新制勞退單月也大賺九四三點八億元，累計前七月帳...

關稅衝擊！逾3千人放無薪假 機械設備業重災區

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）統計，實施的企業共二四五家、人數四八六三人，較上次統計增加九二九人；其中因美國對等關稅...

冷眼集／各自為政 解不了房貸荒

政府打炒房措施降溫房市，不僅不動產相關業者跳腳，一貸難求也引發民怨。儘管行政院長卓榮泰要「金融業開水龍頭」，不過，中央銀...

抓房貸搭售商品 金管會將啟動金檢

金管會昨邀集八大公股行庫總經理開會討論房貸議題，金管會主委彭金隆指出，金管會希望各行庫支持自住、首購民眾購屋，並重申禁止...

