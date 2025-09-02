冷眼集／各自為政 解不了房貸荒

政府打炒房措施降溫房市，不僅不動產相關業者跳腳，一貸難求也引發民怨。儘管行政院長卓榮泰要「金融業開水龍頭」，不過，中央銀行強調要「守放款集中度」，金管會找行庫開會討論因應，內政部則早早表態新青安利息補貼屆期不延續，每個部會都說要「避免錯殺」、「不要影響首購、自住需求」，民眾最直接的感受卻是，首購依然很難貸到款，房價仍居高不下。

問題不在單一政策，而在缺乏整合。回顧過去，蔡政府時代曾由國發會統合內政部、財政部、央行、金管會等跨部會想法，提出健全房地產市場方案，雖然效果有限，但政策不至於各說各話，如今房市治理卻變成「各部會各自為政」。

最具代表性的例子就是新青安貸款。政策初衷是讓民眾更容易成家，因此提高貸款額度、延長貸款年限、加上利息補貼，也吸引大批申貸案件。然而，這個在二○二四總統大選前提出的政策加碼，因需求集中爆發，銀行不動產貸款比重大增，更淪為有心人濫用政策美意的工具。央行在維持金融穩定的前提下，一連串祭出七波信用管制，形成「一邊踩油門、一邊踩煞車」的荒謬局面。

另一方面，金管會固守銀行法第七十二條之二的規範，面對民眾貸款困難的局面，即便有意解決，卻也顯得左支右絀，也是政府整體政策缺乏一致性的結果。更不用說政府推出新青安後，對後續效應缺乏追蹤與調整。各單位只顧及自己「分內的事」，卻沒有人站出來負責整合。

結果最終受害的還是有房貸需求的民眾。首購族即使符合新青安資格，仍常常因銀行貸款審核嚴格、集中度管制緊縮而被擋在門外。對他們來說，政府口頭上聲稱要滿足首購、自住者的需求，實際上卻讓取得貸款的門檻更高，形成制度上的矛盾。

房市問題的結構性壓力不會在短期消失，高房價與銀行不動產放款比重偏高都需要長期解方。但若政府還沒意識到，這並非單一部會能解決的問題，要有跨部會的整合單位來統籌，讓政策從金融、財政、土地供給、租賃制度一併考量，結果只會不斷重複現在的場景：各部會分頭喊話，政策相互抵銷，最後只有民眾黑暗地在矛盾的政策中摸索。