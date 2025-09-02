抓房貸搭售商品 金管會將啟動金檢

金管會昨邀集八大公股行庫總經理開會討論房貸議題，金管會主委彭金隆指出，金管會希望各行庫支持自住、首購民眾購屋，並重申禁止房貸搭售商品，金管會將對銀行業者啟動金檢，查核是否有房貸搭售的不當情況。

昨天的會議由金管會銀行局長童政彰主持，與會者轉述，銀行局在會中聚焦兩大重點，一是銀行法第七十二條之二的法規之下，仍有房貸放款空間，希望銀行在內部預示的警戒值之外，儘可能往上拉高對民眾貸款額度疏解房貸荒；二是整批性分戶房貸中，經常有民眾質疑新青安等房貸會搭售房貸壽險，要求避免民眾誤解。

銀行法第七十二條之二被形容為「不動產放款天條」，規定銀行承作不動產放款總額，上限為總存款加金融債的百分之卅。但童政彰指出，相關規定是控管銀行流動性的法律上限，但「不能成為限縮民眾自住與首購貸款的理由」。他說，銀行應藉由吸收存款、擴大分母，維持自住與首購房貸的供給，而非簡單地縮減房貸。各大行庫則說，為了有更多承作房貸空間，行庫向中華郵政、勞退基金以及上市公司爭取高利的大額存款把分母作大。

彭金隆受訪時則說，希望各大行庫能盤點目前手中的資金水位還有多少額度，讓民眾了解政府一定會民生優先，一定確保自住首購得到合理的服務。至於會否再找民營銀行來談？他表示，「政策是一致的」，且銀行都是特許事業，都應全面支持自住及首購族才行。

此外，據了解，會中也討論為避免民眾誤解，在房貸撥貸之前，銀行不宜向民眾行銷房貸壽險，以免被誤解這是利率及核貸額度的「必要條件」。

根據六都地政局公布最新的建物買賣移轉棟數資料，八月六都建物買賣移轉棟數全面下滑，僅一點六七萬棟，年減幅度達百分之卅二。大家房屋企畫研究室公關主任賴志昶說，主因為目前全台房貸利率仍屬高檔，加上央行第七波信用管制措施干擾，房貸排隊問題亦難解，讓全台都會區買氣急速下滑。

而在金管會與行庫的會議中，據指出，行庫向金管會力陳目前作房貸的處境辛苦，並直指中央銀行的放款集中度管理，使得銀行就算在銀行法第七十二條之二仍有空間，但要承作房貸也有實際上的困難。

針對行庫的說法，央行表示，管控是要避免信用資源集中到不動產放款，不是限制正常購屋，況且現有的集中度管控條件，「都是銀行去年提出的」。