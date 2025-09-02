聽新聞
關稅衝擊！逾3千人放無薪假 機械設備業重災區

聯合報／ 記者李柏澔歐芯萌／台北報導
勞動部昨公布最新無薪假統計，受美關稅政策影響的有一一八家、三○五五人，其中機械設備業淪為重災區。記者葉信菉／攝影
勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）統計，實施的企業共二四五家、人數四八六三人，較上次統計增加九二九人；其中因美國對等關稅而實施的共一一八家、三○五五人，較上次統計增加四十五家、六六七人，宣告突破三千人大關，重災區為機械設備業。

勞動部指出，實施無薪假仍以製造業為多數，共一九一家、四四七九人，比上次統計增加四十五家、八八九人；製造業無薪假人數續寫今年來新高。

而製造業中，又以金屬機電工業一五六家、人數三六八五人最多，其中占比最高的是機械設備製造業，有九十二家、二○四五人。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這一期通報減班休息的企業中，有三家首次通報，屬於中型企業，每一家企業大約實施一百多人，使得整體實施人數增加。其中一家機械設備業通報一一○人實施無薪假，主要生產鑽孔機外銷北美，是首次通報實施，每周休一天。另一家機械設備業則通報一○三人實施無薪假，主要為工具機，內、外銷都有，因為客戶暫緩訂單而通報無薪假，月休一至四天。

中央大學經濟系教授吳大任表示，影響的無薪假原因，除了關稅，匯率對傳統產業的衝擊更大，因為上游廠商可以轉嫁關稅給供應鏈的中下游廠商，但匯率無法轉嫁，會影響企業的營收。此外，還有競爭力的問題，例如工具機銷美，台灣主要的競爭對手可能是日本，但現在日本關稅是百分之十五+零，台灣是百分之廿+Ｎ，導致我方在美國市場的競爭力下降許多。

他說，下半年失業率也可能惡化，衝擊許多家庭，導致內需消費緊縮，因此內需產業可能也會開始放無薪假，產生惡性循環，增加更多無薪假的人數。

東海大學經濟系教授邱達生指出，傳產經營海外市場本來就不容易，如果不趕快解套，無薪假大概看不到盡頭，現在即使要找一個替代市場也沒那麼快。傳產在供應鏈危機往上拉抬的空間有限，台灣的自由貿易協定面臨覆蓋率不足的問題，即使評估覺得美國市場走不下去，但台灣也不是ＡＳＥＡＮ（東協）成員。整體看來，情況沒有那麼樂觀。

勞動部曾評估，約有四點二萬勞工受到美國關稅海嘯衝擊，其中包含無薪假、失業、減薪等。勞動部每月公布兩次無薪假統計，觀察四月美國宣布對等關稅政策以來，因此放無薪假勞工人數在六月中超過千人，兩個月之後，八月中突破兩千人，但只過了半個月左右，昨天最新統計已突破三千人，突破千人關卡的速度愈來愈快，是否將出現無薪假海嘯將是關注焦點。

東協 台灣 美國 匯率 日本 勞動部 無薪假 製造業 對等關稅 中央大學

