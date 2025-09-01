快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

龔明鑫稱最低工資調整公式今年不適當 勞團：現合議制不應隨意打破

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院秘書長龔明鑫（右）轉任經濟部長，今天在經濟部舉行布達典禮。記者胡經周／攝影
行政院秘書長龔明鑫（右）轉任經濟部長，今天在經濟部舉行布達典禮。記者胡經周／攝影

針對9月將舉行的最低工資審議會，今甫上任的經濟部長龔明鑫表示，今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，中小微企業、傳產受很大影響，最低工資的計算公式可能將會有調整。勞團則認為，應尊重現行多年的最低工資審議會的合議制，否則恐讓勞資雙方都不滿意。

針對龔明鑫認為最低工資調整公式今年不適當的說法，勞動部僅表示，暫不回應。

龔明鑫今下午與產業公協會進行交流會議，會後轉述業界關切的匯率穩定、關稅談判、碳費、勞動力來源、最低工資等議題。針對9月將舉行的最低工資審議會，將和勞動部、行政院表達過去的公式對今年國內經濟表現恐不是那麼適當。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，這幾年審最低工資時，勞、資、政、學的共識是消費者物價指數（CPI）足額反映，經濟成長率（GDP）勞資共享經濟成長的果實。根據主計總處公布數字來看，今年CPI預測年增率為1.76%，今年經濟成長率預估值為4.45%，若以這樣來算，明年最低工資調幅大約就是4%。

戴國榮說，目前20%對等關稅雖然只是暫時性關稅，但一旦確定後將會衝擊國內產業，龔明鑫若據此而打破過去審議會共識的做法，明年起大家可能都不照這樣的共識走，就會變成漫天喊價，甚至回到10年前勞資雙方各自表述，然後勞動部做最後的裁示，結果勞資雙方都不滿意的回頭路。

戴國榮強調，應該要尊重現行最低工資審議會的合議制做法，工商團體若認有異見，應該提出哪些行業會受到影響，並將影響層面量化出來，這樣才好討論。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍說，如果龔明鑫認為現行公式不適用，那之後的計算基準就一定要比現在的公式好，如果沒有端出政策牛肉，甚至影響勞工權益，勞工一定會出來抗議。

關稅 龔明鑫 勞動部

延伸閱讀

劉揚偉建議「經濟日不落國將赴墨西哥設科學園區」 經長龔明鑫這樣說

電電公會籲多買國產零件 經長：已編50億促汰舊換新

9月基本工資調不調？ 經長龔明鑫：公式今年不那麼適當

龔明鑫甫上任經濟部 走訪產業、辦座談

相關新聞

9月基本工資調不調？ 經長龔明鑫：公式今年不那麼適當

經濟部長龔明鑫今日上任後，馬不停蹄的就與產業公協會進行交流會議，由於9月將有電價、最低工資兩大審議委員會將舉行，龔明鑫表...

龔明鑫稱最低工資調整公式今年不適當 勞團：現合議制不應隨意打破

針對9月將舉行的最低工資審議會，今甫上任的經濟部長龔明鑫表示，今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，中小微企業、...

川普關稅違法裁決…童子賢：台灣靜觀其變 別太刺激批評

美國聯邦巡迴上訴法院裁定美國總統川普大部分關稅措施違法，引發川普陣營強硬回擊，市場關注美國關稅下一步怎麼走，對此，和碩（...

劉揚偉建議「經濟日不落國將赴墨西哥設科學園區」 經長龔明鑫這樣說

新任經濟部長龔明鑫1日上任，首件事就是與產業公協會交流。電電公會理事長劉揚偉建議，要成為日不落國，長期希望政府協助廠商赴...

龔明鑫將與環境部商量碳費緩課 環境部：目前收取碳費時間不變

經濟部長龔明鑫今正式上任，下午隨即與產業公協會進行交流會議。針對明年將課徵碳費部分，認為恐加重台電、中油財務負擔，會將企...

明年最低工資怎麼調？關稅衝擊當頭 經長表態：過去公式不那麼適當

經濟部長龔明鑫1日上任，邀請產業公協會交流，聽取產業建議。工商團體反映，明年最低工資調漲應適度考量關稅對企業衝擊。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。