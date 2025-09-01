龔明鑫稱最低工資調整公式今年不適當 勞團：現合議制不應隨意打破

針對9月將舉行的最低工資審議會，今甫上任的經濟部長龔明鑫表示，今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，中小微企業、傳產受很大影響，最低工資的計算公式可能將會有調整。勞團則認為，應尊重現行多年的最低工資審議會的合議制，否則恐讓勞資雙方都不滿意。

針對龔明鑫認為最低工資調整公式今年不適當的說法，勞動部僅表示，暫不回應。

龔明鑫今下午與產業公協會進行交流會議，會後轉述業界關切的匯率穩定、關稅談判、碳費、勞動力來源、最低工資等議題。針對9月將舉行的最低工資審議會，將和勞動部、行政院表達過去的公式對今年國內經濟表現恐不是那麼適當。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，這幾年審最低工資時，勞、資、政、學的共識是消費者物價指數（CPI）足額反映，經濟成長率（GDP）勞資共享經濟成長的果實。根據主計總處公布數字來看，今年CPI預測年增率為1.76%，今年經濟成長率預估值為4.45%，若以這樣來算，明年最低工資調幅大約就是4%。

戴國榮說，目前20%對等關稅雖然只是暫時性關稅，但一旦確定後將會衝擊國內產業，龔明鑫若據此而打破過去審議會共識的做法，明年起大家可能都不照這樣的共識走，就會變成漫天喊價，甚至回到10年前勞資雙方各自表述，然後勞動部做最後的裁示，結果勞資雙方都不滿意的回頭路。

戴國榮強調，應該要尊重現行最低工資審議會的合議制做法，工商團體若認有異見，應該提出哪些行業會受到影響，並將影響層面量化出來，這樣才好討論。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍說，如果龔明鑫認為現行公式不適用，那之後的計算基準就一定要比現在的公式好，如果沒有端出政策牛肉，甚至影響勞工權益，勞工一定會出來抗議。