川普關稅違法裁決…童子賢：台灣靜觀其變 別太刺激批評

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

美國聯邦巡迴上訴法院裁定美國總統川普大部分關稅措施違法，引發川普陣營強硬回擊，市場關注美國關稅下一步怎麼走，對此，和碩（4938）董事長童子賢1日回應，這對川普團隊算是一個很大的衝擊。但他強調，站在台灣跟美國是友好的貿易夥伴立場，台灣靜觀其變，不要太過刺激、批評評論。

童子賢指出，川普其實援引的是1970年代的一個緊急法令，他們有提出主要是因「芬太尼」，就是在貿易過程中如果影響美國安全，尤其是因興奮劑或毒品。從川普以前實施關稅援引法條時，就有人批評他說「這是太過擴張解釋。」只是當時他行政權獨大，所以川普政府照做不誤。

童子賢表示，現在如果是有人動用到法律程序的話，當然美國是一個法制上相當嚴謹的國家，因此這個判決對川普執政團隊，所主張用高關稅扭轉貿易逆差的情況，算是一個很大的衝擊。

童子賢分析，「川普一開始對加拿大、墨西哥等鄰國課稅理由是芬太尼，但你講台灣、越南、日本也講芬太尼，這其實是說不過的。所以理論上這是美國內政，台灣會談他，無非是牽涉到台灣高科技產業出口。」

他說，過去三年台灣對美國貿易逆差從300多億變700多億，今年預測可能會到1千億，主要是包含AI、伺服器這些高科技產品影響，而這些跟芬太尼沒什麼關係，「站在台灣跟美國是友好的貿易夥伴立場，我是覺得台灣靜觀其變，不要太過刺激、批評評論。」

此外，童子賢指出，川普現在還有一關是可以上訴到最高法院，將來怎麼判也不知道，而就算巡迴上訴法院這樣判，但他有一個緩衝期限，因為他有考慮到行政權調適跟緩衝時間，並沒有說裁定生效日立即停止，就是留給他上訴時間。

