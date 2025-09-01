劉揚偉建議「經濟日不落國將赴墨西哥設科學園區」 經長龔明鑫這樣說

新任經濟部長龔明鑫1日上任，首件事就是與產業公協會交流。電電公會理事長劉揚偉建議，要成為日不落國，長期希望政府協助廠商赴海外設科學園區。龔明鑫則回應，政府也有此想法，將與電電公會一起合作，將設專案小組予以協助。

龔明鑫今日下午召開產業公協會交流會議，包括工總、商總、工商協進會、電電公會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、創新創業總會等七大工商團體理事長皆親自出席，會談約一個半小時，龔明鑫更形容這是「請益之旅」，聆聽產業界意見。

劉揚偉在會後受訪表示，電電公會向經濟部提出兩個短期及中長期政策建議。第一是鼓勵大企業及下游企業盡量採購國內零組件、工具機等產品；第二，長期要成為經濟日不落國，電電公會正推動海外科學園區，帶領製造業廠商赴海外投資，開發當地市場。電電公會表示，海外設科學園區以墨西哥為優先，另外考慮波蘭及印度。

至於關稅談判，劉揚偉只說，要相信政府，外面的評論往往不是很清楚狀況，只是徒增談判困擾。

針對劉揚偉建議，龔明鑫回應，政府在經濟社會安全韌性條例、支持產業方案中，已編列50億元特別預算，鼓勵業者汰舊換新。他表示，台灣中上游材料、設備，品質很好，只可惜規模經濟不大，價格可能稍高，希望下游業者可以運用政府資源採購新設備，補足價差，又可以用好的設備及產品，他責成經濟部三個月後檢視成效。

針對海外設科學園區，龔明鑫說，政府也有此想法，要與電電公會一起合作，但這涉及金融、園區開發，也需要跨部會整合，將會成立跨部會小組協助。他表示，美國矽谷是創新最強，所以全世界都在複製矽谷、鏈接矽谷，他也希望全世界都可以複製竹科、鏈接竹科，讓竹科更強大。

龔明鑫並提到，海外科學園區的開發是需要先期成本及貸款，是需要金融的支援。國內金融資源是否引導到園區開發，並且能夠獲得收益，這是更有意義的事。