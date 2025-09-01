電電公會籲多買國產零件 經長：已編50億促汰舊換新

面對關稅亂流，電電公會今天建議短期鼓勵下游企業採購國產零組件，長期可赴海外設科學園區。經濟部長龔明鑫回應，政府已編列新台幣50億元汰舊換新經費，得用於採購國產設備、材料，科學園區計畫則牽涉跨部會整合，將設專案小組推動。

龔明鑫今天上任後，下午隨即與產業公協會進行交流會議，出席公協會包含中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國全國創新創業總會。

龔明鑫會後受訪表示，諸如匯率穩定、關稅談判、碳費、勞動力來源、最低工資等議題，都牽涉跨部會工作，他過去在政院已有協調經驗，他將和經濟部員工分工，需經濟部外協調部分，由他設定KPI負責，經濟部內可做主部分，則員工要加把勁、努力達成，接下來會每3個月和產業界更新進度。

電電公會理事長劉揚偉建議政府鼓勵下游企業多採購國產零組件、工具機等設備。龔明鑫表示，韌性支持產業方案已額外編列50億元汰舊換新經費，台灣中上游材料、設備品質佳，但因經濟規模不足價格稍高，因此可用政策補助彌平這塊，讓下游企業使用的材料設備兼顧品質、價格，同時提升競爭力。

劉揚偉也提到，配合「經濟日不落國」願景，長期規劃推出電電公會科學園區計畫。龔明鑫說，政府剛好也有此想法，雙方可合作，當中牽涉金融、園區開發等，須跨部會整合，因此將成立跨單位專案小組推動。

他進一步說明，園區開發需要先期成本、貸款，台灣金融界經驗豐富，但現在大部分資源用來買國外債券，若能將此資源引導至投入園區開發，「對他們收入也許不會更少，反而更有意義」，金融界也已有表達支持。

龔明鑫強調，台灣有優秀且成功的科學園區典範，美國矽谷創新最強，全球都在複製矽谷、連結矽谷，「我們也希望做到，全世界都可複製竹科、連接竹科」。

此外，商總理事長許舒博建議在各國設立台灣館，龔明鑫表示，理解中小企經費有限，無法支應攤位，韌性條例已匡列近70億元預算開發多元市場，可設計規模較大台灣館，讓中小微企業加入，展示其優良產品，在全球形成MIT印象。

新創支持方面，龔明鑫表示，產創條例修正通過已給予支持，公協會希望加大支持力道，他也會將訴求表達給國發會、國發基金、財政部，以確保新創往前推進。