龔明鑫將與環境部商量碳費緩課 環境部：目前收取碳費時間不變

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對企業與公協會希望緩課碳費，環境部表示，目前在明年收取碳費的時程和方向不變。圖／聯合報系資料照片
經濟部龔明鑫今正式上任，下午隨即與產業公協會進行交流會議。針對明年將課徵碳費部分，認為恐加重台電、中油財務負擔，會將企業、公協會希望緩課的心聲與環境部溝通。環境部則表示，目前在明年收取碳費的時程和方向不變。

產業界去年至今年止，已多次向環境部表達暫緩徵收碳費，環境部長彭啓明也多次強調，掌握減碳的機會來轉型才有競爭力，經計算，收取碳費對產業經營影響並不大，時程表上仍會如期在明年5月開始收取碳費。

龔明鑫今參家產業公協會進行交流會議，接受媒體聯訪時指出，企業與公協會均表達希望緩課碳費，這部分會和環境部溝通，也會讓行政院理解企業界的心聲。

環境部對此表示，高碳洩漏事業的認定分為行業別、產業國際競爭力等兩層次，近期也都在和經濟部持續討論當中，但目前明年如期收取碳費的時程和方向不會改變。

中油 經濟部 龔明鑫

鄭麗君：續爭取關稅 張惇涵盯緊各部會

