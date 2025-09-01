觀望關稅談判、232條款 8月PMI續跌連3月緊縮

由於製造業觀望對等關稅談判以及232條款發展，中經院今天發布經季節調整後的8月製造業採購經理人指數（PMI），續跌0.1個百分點至47.9%，連續3個月緊縮。學者提醒，後續除了關注關稅的轉嫁效應，對等關稅遭裁定不合法，也讓不確定性再次升級。

PMI以50%作為景氣榮枯線，50%以上代表景氣呈現擴張，反之當指數低於50%，意味景氣緊縮。

美國對等關稅8月上路，不過台灣仍持續談判，暫行稅率為20%。中經院指出，製造業觀望關稅談判細節、232條款實施方式，以及終端市場需求反應，8月PMI指數續跌至47.9%，為去年4月以來最低水準，未來6個月展望指數也續跌0.7個百分點至37.6%，連續5個月緊縮。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，上半年受惠於關稅前的拉貨潮，PMI表現不錯，如今拉貨潮告一段落，製造業情況開始「有點混亂」，產業衝擊差異化愈來愈明顯，人工智慧（AI）相關、先進製程還是很不錯，但成熟製程、汽車工業相當低迷。

簡錦漢點出兩大不確定性，首先，美國聯邦上訴法院裁定，美國總統川普引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法，接下來看最高法院裁定，若再度否決，川普可能會用其他手段推行關稅政策。

中經院院長連賢明認為，最高法院宣判不合法的可能性不低，但依照川普個性，偃旗息鼓「完全不用想」，一定會把相關條款全部找出來，繼續推進關稅戰，到時候關稅談判、稅率重新洗牌，又是新的挑戰。

第二個不確定性是美國關稅的轉嫁效果，簡錦漢表示，美國進口關稅已經拉高，現在由進口廠商吸收關稅，接下來幾個月會有兩種狀況，一是進口廠商調高美國當地售價，二是要求出口至美國的廠商負擔部分成本，前者將導致售價上升、需求下降，後者是出口廠商利潤下降，無論哪一種情形，都是負面結果。

連賢明補充，成本上升反映至價格，一般需要3至6個月，現在關稅已經上路，拉貨紅利也消退，接下來幾個月PMI會繼續往下走，還是持平盤旋，有待繼續觀察。

中經院今天同步公布8月未季調的非製造業NMI，雖然連續6個月擴張，指數續跌2.1個百分點至50.7%。未來六個月展望指數回跌1.7個百分點至38.9%，連續6個月緊縮，也是非製造業自2023年6月以來，未來展望指數最長緊縮連續月份。

今年內需降溫，除了關稅不確定性影響，很大一部分是因汽車買氣遞延，民眾期待關稅底定後，汽車可望降價。連賢明建議，政府可以告訴大眾，無論關稅發展如何，該退的稅最後都會退，盡快催出買氣。

中經院副院長王健全則說，民眾不要期待汽車價格會大暴跌，因為通路是寡占情況，降價與關稅不會等幅反映。