快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

觀望關稅談判、232條款 8月PMI續跌連3月緊縮

中央社／ 台北1日電

由於製造業觀望對等關稅談判以及232條款發展，中經院今天發布經季節調整後的8月製造業採購經理人指數（PMI），續跌0.1個百分點至47.9%，連續3個月緊縮。學者提醒，後續除了關注關稅的轉嫁效應，對等關稅遭裁定不合法，也讓不確定性再次升級。

PMI以50%作為景氣榮枯線，50%以上代表景氣呈現擴張，反之當指數低於50%，意味景氣緊縮。

美國對等關稅8月上路，不過台灣仍持續談判，暫行稅率為20%。中經院指出，製造業觀望關稅談判細節、232條款實施方式，以及終端市場需求反應，8月PMI指數續跌至47.9%，為去年4月以來最低水準，未來6個月展望指數也續跌0.7個百分點至37.6%，連續5個月緊縮。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，上半年受惠於關稅前的拉貨潮，PMI表現不錯，如今拉貨潮告一段落，製造業情況開始「有點混亂」，產業衝擊差異化愈來愈明顯，人工智慧（AI）相關、先進製程還是很不錯，但成熟製程、汽車工業相當低迷。

簡錦漢點出兩大不確定性，首先，美國聯邦上訴法院裁定，美國總統川普引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法，接下來看最高法院裁定，若再度否決，川普可能會用其他手段推行關稅政策。

中經院院長連賢明認為，最高法院宣判不合法的可能性不低，但依照川普個性，偃旗息鼓「完全不用想」，一定會把相關條款全部找出來，繼續推進關稅戰，到時候關稅談判、稅率重新洗牌，又是新的挑戰。

第二個不確定性是美國關稅的轉嫁效果，簡錦漢表示，美國進口關稅已經拉高，現在由進口廠商吸收關稅，接下來幾個月會有兩種狀況，一是進口廠商調高美國當地售價，二是要求出口至美國的廠商負擔部分成本，前者將導致售價上升、需求下降，後者是出口廠商利潤下降，無論哪一種情形，都是負面結果。

連賢明補充，成本上升反映至價格，一般需要3至6個月，現在關稅已經上路，拉貨紅利也消退，接下來幾個月PMI會繼續往下走，還是持平盤旋，有待繼續觀察。

中經院今天同步公布8月未季調的非製造業NMI，雖然連續6個月擴張，指數續跌2.1個百分點至50.7%。未來六個月展望指數回跌1.7個百分點至38.9%，連續6個月緊縮，也是非製造業自2023年6月以來，未來展望指數最長緊縮連續月份。

今年內需降溫，除了關稅不確定性影響，很大一部分是因汽車買氣遞延，民眾期待關稅底定後，汽車可望降價。連賢明建議，政府可以告訴大眾，無論關稅發展如何，該退的稅最後都會退，盡快催出買氣。

中經院副院長王健全則說，民眾不要期待汽車價格會大暴跌，因為通路是寡占情況，降價與關稅不會等幅反映。

關稅 美國 製造業

延伸閱讀

川普縮減國安委員會 幕僚400→150人

反美國家站隊 中國盼肩負和平責任

普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

相關新聞

9月基本工資調不調？ 經長龔明鑫：公式今年不那麼適當

經濟部長龔明鑫今日上任後，馬不停蹄的就與產業公協會進行交流會議，由於9月將有電價、最低工資兩大審議委員會將舉行，龔明鑫表...

龔明鑫將與環境部商量碳費緩課 環境部：目前收取碳費時間不變

經濟部長龔明鑫今正式上任，下午隨即與產業公協會進行交流會議。針對明年將課徵碳費部分，認為恐加重台電、中油財務負擔，會將企...

明年最低工資怎麼調？關稅衝擊當頭 經長表態：過去公式不那麼適當

經濟部長龔明鑫1日上任，邀請產業公協會交流，聽取產業建議。工商團體反映，明年最低工資調漲應適度考量關稅對企業衝擊。對此，...

上市櫃企業拚彎道加速！前八月工業地產交易額破500億元 考量這幾點

據信義全球資產統計，今年前八月上市櫃法人商用不動產交易量為938億元，其中工業地產交易量為562億元、約占60%，成為今...

國發會主委葉俊顯：加速行動、積極任事、貼近民意 並訂出四大主軸

國家發展委員會今日舉行交接典禮，由行政院政務委員陳金德擔任監交人，新任主委葉俊顯表示未來施政將遵循「加速行動、積極任事、...

新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

美國8月宣布對台灣加徵20%暫時性關稅，經濟部長龔明鑫今天表示，關稅議題相當複雜，若競爭對手國透過較低關稅搶美市場，代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。