因應美國關稅衝擊 逾千家廠商申請輸銀貿易融資利息減碼

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應美國關稅衝擊，財政部推出「金融支持措施」，提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」二項措施，由輸出入銀行擔任執行單位，已於8月7日開始受理廠商申請。其中貿易融資利息減碼目的為降低廠商資金成本，由輸銀與簽約承貸的金融機構辦理，獲踴躍回響，截至8月31日止，完成受理申請已達1,403件，受惠廠商共1,085家，按受理件數排名依序為臺灣企銀、兆豐銀行、合作金庫、輸出入銀行及臺灣銀行。

與輸出入銀行簽約承貸的金融機構包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、兆豐銀行、農業金庫、王道銀行、臺灣企銀、台中商銀、新光銀行、陽信銀行、板信商銀、三信商銀、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行、安泰銀行、中國信託等28家銀行，全台總計逾3,100個營業據點，執行「貿易融資利息減碼」措施，就近服務其符合適用條件企金客戶。

凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，可透過本項支持措施，申請貿易融資相關貸款年利率減碼1%，每家廠商最高100萬元利息減收，如屬中小企業，貸款年利率減碼更可達1.5%，一年最高可節省120萬元的利息支出，有效減輕受影響廠商之資金負擔。此外，簽約承貸金融機構亦可透過受理本項金融支持措施，即時協助與其往來之客戶，不僅提升客戶向心力，亦可維護資產品質。

承貸金融機構並可鼓勵受影響廠商充分善用輸出入銀行辦理之「輸出保險費用減免」措施，針對具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商或受美國關稅影響之廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，協助廠商運用輸出保險機制降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，亦可增加金融機構與其客戶業務往來之機會，創造互利共贏。

輸銀表示，自今年4月起，舉辦全台多場巡迴說明會，其中「輸出保險費用減免」措施亦有很高詢問度，經詳加說明後，廠商瞭解到藉由投保輸出保險協助開發新客戶與新市場的效益，廠商後續將善用本措施，在年度規劃保單時更靈活應對市場變化，提升競爭力，截至8月29日止，「輸出保險費用減免」承保金額計29.64億元，受惠廠商180家，減免件數492件。

為使受影響廠商及簽約辦理金融機構即時掌握金融措施相關資訊，輸銀根據每日來電詢問，彙集更新問答集，另提供相關資料及已簽約承貸金融機構名單，掛載於輸出入銀行官方網站首頁及與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。

保險 美國 兆豐銀行

相關新聞

龔明鑫將與環境部商量碳費緩課 環境部：目前收取碳費時間不變

經濟部長龔明鑫今正式上任，下午隨即與產業公協會進行交流會議。針對明年將課徵碳費部分，認為恐加重台電、中油財務負擔，會將企...

9月基本工資調不調？ 經長龔明鑫：公式今年不那麼適當

經濟部長龔明鑫今日上任後，馬不停蹄的就與產業公協會進行交流會議，由於9月將有電價、最低工資兩大審議委員會將舉行，龔明鑫表...

明年最低工資怎麼調？關稅衝擊當頭 經長表態：過去公式不那麼適當

經濟部長龔明鑫1日上任，邀請產業公協會交流，聽取產業建議。工商團體反映，明年最低工資調漲應適度考量關稅對企業衝擊。對此，...

上市櫃企業拚彎道加速！前八月工業地產交易額破500億元 考量這幾點

據信義全球資產統計，今年前八月上市櫃法人商用不動產交易量為938億元，其中工業地產交易量為562億元、約占60%，成為今...

國發會主委葉俊顯：加速行動、積極任事、貼近民意 並訂出四大主軸

國家發展委員會今日舉行交接典禮，由行政院政務委員陳金德擔任監交人，新任主委葉俊顯表示未來施政將遵循「加速行動、積極任事、...

新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

美國8月宣布對台灣加徵20%暫時性關稅，經濟部長龔明鑫今天表示，關稅議題相當複雜，若競爭對手國透過較低關稅搶美市場，代表...

