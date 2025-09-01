9月基本工資調不調？ 經長龔明鑫：公式今年不那麼適當

經濟部長龔明鑫今日上任後，馬不停蹄的就與產業公協會進行交流會議，由於9月將有電價、最低工資兩大審議委員會將舉行，龔明鑫表示，經濟部都有自己的立場，上半年台灣的總體經濟不錯，按照公式當然要調整基本工資，但台灣的狀況是高科技產業很好，中小微、傳產則受到相當大的衝擊，因此公式在今年不是那麼適當，經濟部會努力爭取；至於電價，台電正在收集相關資料，之後再評估並提供給審議委員會參考。

今日交流會包括工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博、工商協進會理事長吳東亮、中小企業協會理事長李育家、電電公會理事長劉揚偉都參與，而龔明鑫明天起還將前往中南部向企業請益。

龔明鑫表示，公協會提出的建議相當完整，如果真的可以落實，那台灣經濟一定沒問題，而企業界訴求匯率穩定、更合理的關稅稅率等，政府也會重視。

許舒博表示，今日公協會與經濟部就關稅、匯率、勞工與對外拓展、招商等議題進行討論，認為溝通非常成功，龔明鑫也承諾探討進展，3個月內會與公協會內再開會說明進度，公協會也會全力配合政府。

劉揚偉則說，目前國際情勢非常詭譎，對於業界也是挑戰，而公協會也願意配合經濟部一起協助企業能夠度過這個難關，而電電公會也也提出了短期與中長期的建議。

劉揚偉表示，短期建議是希望政府推出政策，鼓勵企業或是下游企業盡量使用國產的零組件、設備與工具機等，長期建議則是配合政府的「經濟日不落國」，電電公會也會推出的科學園區帶著廠商到區域製造的相關的國家去開發當地的這個市場。

對於關稅談判是否要更透明，劉揚偉則強調，「一定要相信政府」，在前線談判的人一定是最知道這個現場情況的，外面看的可能不是那麼清楚，只會徒增官員在對外的時候談判的困擾，因此一定要相信政府、相信負責談判的官員。

而龔明鑫也說，有關劉揚偉提出科學園區到海外的概念，經濟部會會成立跨單位的專案小組去推動，「台灣有很多成功的科學園區典範，也希望全世界可以複製竹科。」但他也說，園區開發需要先期成本，也需要台灣金融界大力支持。