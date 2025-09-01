明年最低工資怎麼調？關稅衝擊當頭 經長表態：過去公式不那麼適當

經濟部長龔明鑫1日上任，邀請產業公協會交流，聽取產業建議。工商團體反映，明年最低工資調漲應適度考量關稅對企業衝擊。對此，龔明鑫會後表態，儘管今年上半年經濟成長表現佳，但關稅對中小微企業影響甚大，經濟部將向政院及勞動部表達，過去調整最低工資公式，現在不是那麼適當。

此外，產業界也表達希望2026年碳費能延後課徵。對此，龔明鑫表示，將會向環境部溝通，他認為，長期來看淨零仍是目標，只是現在面臨關稅衝擊，所以要考量長期及短期的平衡。

勞動部將在9月下旬邀集勞資政學四方決定明年最低工資調幅。因對等關稅前拉貨潮，致我出口一片榮景。主計總處搶在8月15日發布大幅上修2025年經濟成長率至4.45%，消費者物價指數年增率則預測為1.76%。主計若依照往年「CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享、各分一半」的勞資共識，明年最低工資調幅將高達4%、調升1,144元。

現在關稅衝擊下，龔明鑫今日表態「過去公式已不那麼適當」，意味著經濟部不贊成高調幅。

至於電價部分，龔明鑫表示，現在台電收集各方資料，最後交由電價費率審議會決定。外界認為，因台電近月轉虧為盈，10月電價有望凍漲。