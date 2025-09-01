快訊

上市櫃企業拚彎道加速！前八月工業地產交易額破500億元 考量這幾點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據信義全球資產統計，今年前八月上市櫃法人商用不動產交易量為938億元，其中工業地產交易量為562億元、約占60%，成為今年商用市場的強勁支撐。

總計今年工業地產市場已出現11筆十億元以上的大型交易，包括友達（2409）、宏達電（2498）、和碩（4938）、穩懋（3105）半導體、泰豐（2102）輪胎等多家大廠，積極推進資產活化、處分使用率低的廠房，提升資產運用效率。

同時也有企業力拚彎道加速，積極購廠擴充產能，挹注今年工業地產市場交易量。包括台達電（2308）7月時以69.5億元買進土地坪數約3.5萬坪的泰豐輪胎觀音廠，是今年成交總價最高的工業地產交易案。

信義全球資產總經理林三智觀察，買方台達電出手購廠，與台達電中壢總部具備資源整合及地緣效益，加上企業長期發展剛需，才吸引台達電砸重金出手。

林三智分析，從信義全球資產今年陸續協助上市櫃企業及法人機構成交大型商用不動產，並承接多組企業客戶委託處分廠房與工業土地來看，今年工業地產市場中，賣方處分工業不動產的動機以資產活化居多。

林三智指出，而賣方資金回收後，主要有三個運用方向，首先是再投入更符合企業發展需求的商用不動產；其次是挹注研發與轉型升級，強化競爭力；最後是充實營運資金，專注本業並降低關稅衝擊風險。

台達電

